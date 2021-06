Xplora brengt kindersmartwatches uit in Nederland: motiveert om te bewegen

Smartwatches zijn niet alleen bedoeld voor volwassenen, dat is de gedachten van de Noorse fabrikant Xplora. De fabrikant brengt twee smartwatches voor kinderen uit in Nederland. Het moet kinderen motiveren om meer te bewegen.

Xplora kindersmartwatch in Nederland

Smartwatches speciaal voor kinderen; de Noorse fabrikant Xplora denkt dat er zeker markt voor is in Nederland. De smartwatches moeten kinderen stimuleren om meer te bewegen, en daarmee kunnen ze leuke extra’s verdienen. Door meer te bewegen kunnen coins verdiend worden, welke uitgegeven kunnen worden aan bijvoorbeeld Nintendo Switch, LEGO of trampoline, zo meldt de fabrikant. Met het Goplay platform wordt bijvoorbeeld samengewerkt met bedrijven uit de film- en animatiewereld zoals voor Dora.

In Nederland worden de Xplora X5 Play en XGO2 uitgebracht. Met beiden kan gebeld worden via het 4G-netwerk. Kinderen blijven in contact met hun ouders en andere goedgekeurde nummers. Ook is er een SOS-knop en kunnen sms’jes, foto’s en emoji’s ontvangen en verstuurd worden. Op school is er de concentratie-modus zodat kinderen niet gestoord worden. Er is een GPS-chip aanwezig in het horloge en ook een camera waarmee ze foto’s kunnen delen met goedgekeurde contacten.

De Xplora X5 Play kost 169,99 euro en is te koop bij Amazon. Bij dezelfde winkel kun je ook terecht voor de Xplora XGO2, die kost je 119,99 euro.