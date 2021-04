OnePlus Watch review: mooie smartwatch slaat plank mis

Waar verschillende fabrikanten al een tijd een smartwatch in het assortiment hebben, is dat nu ook het geval bij OnePlus. We zien de OnePlus Watch die ook in Nederland uitgebracht wordt. De afgelopen weken hebben we het slimme horloge kunnen testen. Is de OnePlus Watch echt zo slim? Je leest er alles over in onze review.

OnePlus Watch review

OnePlus heeft zich deze keer ook op de smartwatch-markt gestort. Nadat het al jarenlang successen boekt met de smartphones, is het nu tijd voor de OnePlus Watch. Met een ronde klokkast, een vriendelijke prijs en uitgebreide mogelijkheden moet dit eveneens een succes worden. In de afgelopen weken hebben we de OnePlus Watch uitgebreid getest en onze bevindingen delen we in de OnePlus Watch review.

Verkooppakket

De OnePlus Watch wordt geleverd in een langwerpige doos. Hierin vinden we een oplaadstation aan een kabel, wat papierwerk en het horloge zelf. Verder geen poespas. De adapter voor het opladen van de smartwatch moet je zelf regelen, maar die heb je ongetwijfeld van je smartphone.

Ontwerp en design

Het horloge van OnePlus kenmerkt zich door het cirkelvormige 46 millimeter scherm. Het oogt premium en aan de zijkant vinden we twee toetsen. Achterop zien we de connectoren voor het oplaadstation en ook is de sensor te vinden voor het meten van de hartslag.

De bandjes kun je verwisselen door het palletje opzij te drukken, een prima systeem. Een minder prima systeem, of beter gezegd een waardeloos systeem is het bandje van het horloge zelf. Bij de Oppo Watch vond ik het al een uitdaging om deze zonder veel moeite om te krijgen, maar bij de OnePlus Watch maken ze er helemaal een spel van. Wat is er mis met de oude vertrouwde horlogeband? Vaak had ik ook dat wanneer hij helemaal bevestigd zat, toch net wat te los zat. Wat een onhandig systeem.

Interface en apps

OnePlus staat bekend om haar smartphones met de gelikte interface; OxygenOS. OnePlus gebruikt bij de smartwatch het Real-time OS, afgekort RTOS. Helaas dus niet Wear OS van Google. Zo op het eerste gezicht ziet de interface er prima werkbaar uit. En dat is het ook wel. Het horloge voert taken snel uit en is het horloge zeker niet traag.

OnePlus geeft je in totaal keuze uit tien watch faces, ofwel wijzerplaten. Dat vind ik persoonlijk aan de erg magere kant. De wijzerplaten die er zijn zien er wel prima uit, maar echt uiteenlopend qua stijl vind ik ze niet. Hopelijk voegt OnePlus in de toekomst nog wat meer wijzerplaten toe.

Met een druk op de bovenste knop kom je terecht in het menu. Hier heb je toegang tot de verschillende opties die het apparaat te bieden heeft. Denk aan opties als de wekker, muziekspeler, trainingen, hartslag, telefoonboek, het terugvinden van je telefoon of diverse andere opties. Overigens kun je lokaal muziekbestanden op het horloge opslaan dankzij de 4GB opslagruimte. Een andere functie is het bedienen van de televisie, maar dit werkt alleen met de OnePlus TV, die hier niet verkocht wordt.

Verder kunnen we bellen met de watch. Het kiezen van een nummer kan op basis van favoriete contacten die via de OnePlus Health app zijn toegewezen. Verder kun je ook handmatig een nummer invoeren of de recente oproepen raadplegen. Het voeren van een telefoongesprek via het horloge is mogelijk zolang er niet te veel achtergrondgeluid is, anders is de persoon aan de andere kant van de lijn minder goed te horen.

Vreemd genoeg missen we een optie voor een agenda, gemiste kans. Daarbij is het aanbod aan applicaties erg mager en kan dit niet zelf uitgebreid worden. Want er is geen app-winkel of ondersteuning voor derden in dit besturingssysteem. Wat me opvalt, en erg irriteert, is de Nederlandse taal in het besturingssysteem. Het is zo slecht vertaald, dat je er soms zelfs helemaal niets van kunt maken. Wat is dit slordig. Bij de instellingen missen we ook een optie om het scherm van het horloge altijd aan te laten.

Notificaties

Ik kan ook niet heen om de meldingen. Die frustreren mij gigantisch. Notificaties verdwijnen niet als je ze al hebt gelezen op de smartphone, voor het wegswipen moet je eerst de notificatie nog een keer aantikken, meldingen worden allemaal aangeduid met hetzelfde icoontje en je kunt notificaties niet uitklappen. Verder verschijnt met regelmaat een notificatie dubbel en je kunt geen eigen reacties sturen, alleen kiezen uit enkele vooringestelde antwoorden. Dit is ronduit waardeloos. Waar de OxygenOS interface op de smartphone geweldig is, is dit tenenkrommend.

Verder valt me op dat de trilmotor, die je op de hoogte brengt van nieuwe meldingen, niet heel sterk is. Hierdoor komen er met regelmaat notificaties binnen zonder dat ik het horloge voel trillen. Desgewenst kun je naast trillen er ook voor kiezen om een geluidssignaal te horen. Tevens vind ik het een gemis dat de OnePlus Watch niet overweg kan met de weergave van emoji’s.

Gezondheid

Via de OnePlus Health app kun je zelf instellen van welke apps je meldingen wilt ontvangen. Het is ook de plek waar je terecht kunt voor een overzicht van je activiteiten en gezondheidsstatus. De applicatie ziet er netjes uit. Het startscherm geeft je direct een overzicht van het aantal calorieën dat je verbrand hebt vandaag, samen met de activiteiten, het aantal stappen, je hartslag, slaapgegevens en meer details.

Je ziet er ook de geschiedenis van verschillende workouts die je met de OnePlus Watch hebt bijgehouden. Stom genoeg zien we dan ook bij het merendeel van de afgelegde activiteiten dat de tracking van de locatie al eerder is gestopt dan dat ik hem gestopt heb. De kaart is dus niet volledig ingetekend. Positief zijn we wel over de Google Fit-integratie van de OnePlus Health app; dat is een voordeel want hier is de route wel goed ingetekend. Daarbij kunnen activiteiten van meerdere apparaten op deze manier gesynchroniseerd worden in één account. Lijkt een software-dingetje te zijn dus.

Accuduur

De OnePlus Watch heeft een 402 mAh batterij. Deze kun je opladen met het oplaadstation dat meegeleverd wordt bij het horloge. Hier moet je nog wel zorgen voor een eigen adapter, maar die kun je gewoon van je smartphone gebruiken. Met 20 minuten laden kun je weer een week vooruit, zo stelt de fabrikant. Uitgaande van de fabrieksmetingen uiteraard.

Hoe zit het met het uithoudingsvermogen? Voor de mogelijkheden die de smartwatch te bieden heeft, kun je lang doen met een acculading. Volgens de fabrikant moet het horloge twee weken meegaan op één acculading, met actieve hartslagmeting, slaapdetectie, verschillende telefoonoproepen en 1,5 uur lichaamsbeweging. Dat lijkt net iets te optimistisch. Wij noteren een accuduur van 8 á 9 dagen, zonder slaapdetectie. We hebben daarin meegenomen een paar telefoongesprekken, continue hartslagmeting en een uur of drie tracking van activiteiten.

Technische specificaties OnePlus Watch

Display: 1,39 inch AMOLED-scherm / resolutie 454 x 454 pixels

Afmetingen: 46,4 x 46,4 x 10,9 millimeter

Gewicht: 45 gram, zonder bandje

402 mAh accu

5 ATM / IP68 certificering

4GB opslagruimte

Bluetooth 5.0 / Geen WiFi

Beoordeling

Ik had hoge verwachtingen van de aanwezigheid van OnePlus in het smartwatch-segment. Het merk scoort namelijk al lange tijd goed met haar smartphones, voorzien van de uitstekende OxygenOS-software. Dat moest wel goed komen bij de Watch toch? Positief ben ik over het design van het horloge, waarbij het scherm scherp oogt. Jammer van het bandje, dit blijft een onhandig ding. Ondanks dat de batterijduur niet overeenkomt met die van de OnePlus-belofte, gaat hij toch lekker lang mee bij intensief gebruik.

Echter slaat OnePlus vreemd genoeg juist de plank mis met de software. Deze voelt verre van af. Dubbele notificaties, niet uitklapbare meldingen, dubbele meldingen, het met moeite wegswipen van notificaties en ga zo maar door. Het is voor mij een ergernis in de praktijk. Daarbij staat de interface vol met slechte Nederlandse vertalingen.

Voor 150 euro leg je ook nog een smak geld neer voor een horloge met deze mogelijkheden, want door het gebrek aan apps van derden en dergelijke, is de vrijheid met de OnePlus Watch aan de beperkte kant. We zien de OnePlus Watch eigenlijk daarom niet als smartwatch, maar veredelde fitnesstracker. En juist die apparaten heb je al voor een paar tientjes, zo bewezen Xiaomi met de Mi Band 5 en Huawei met de Band 6. Absoluut werk aan de winkel voor OnePlus.

Belangrijk: net voor publicatie van de OnePlus Watch kwam OnePlus met het nieuws dat eind april/begin mei een update verwacht wordt voor de OnePlus Watch. Hier zullen verschillende verbeteringen doorgevoerd worden in de bugs en dergelijke. We zullen na het ontvangen van de update kijken of de grootste problemen zijn opgelost, en zo ja, de review bijwerken. We willen in ieder geval benadrukken dat verschillende minpunten zoals geen app-aanbod, de zwakke trilling en dergelijke daar niet mee opgelost zullen zijn.

Je kunt de OnePlus Watch kopen bij OnePlus, Belsimpel en binnenkort bij Coolblue.