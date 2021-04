OnePlus Watch vanaf 26 april verkrijgbaar in Nederland

Vorige maand presenteerde OnePlus haar nieuwe high-end smartphones, de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. Ook de OnePlus Watch komt naar Nederland, zo werd tijdens de aankondiging bekend. We kunnen nu meer informatie hierover met je delen.

OnePlus Watch naar Nederland

De OnePlus Watch is onderweg naar Nederland. Het was bij de aankondiging al bekend gemaakt dat het slimme horloge ook naar ons land zou komen, nu kan DroidApp je alvast een officiële datum geven. Vanaf 26 april kun je de OnePlus Watch aanschaffen in Nederland, zo meldt het bedrijf op haar website. De prijs van het horloge komt uit op 159 euro.

Voor dat geld krijg je een horloge met een eigen besturingssysteem, geen Wear OS. Dit zou volgens eerdere uitspraken van de fabrikant moeten resulteren in een beter uithoudingsvermogen. De OnePlus Watch is voorzien van een cirkelvormig display met een doorsnede van 46 millimeter, dat ligt doorloopt over de zijkanten dankzij het 2.5D glas. Verder zien we een siliconen band en is er een IP68-certificering. Voor de OnePlus Watch maak je gebruik van de OnePlus Health app. Als eerst is het horloge compatible met Android, en dus nog niet met iOS, zo liet de fabrikant eerder aan DroidApp weten.

De 402 mAh accu kan met 5 minuten laden een dag meegaan. Het volledig opladen van het horloge neemt zo’n 53 minuten aan tijd in beslag. Je kunt tal van activiteiten bijhouden met de OnePlus Watch, net als het meten van je hartslag en de bloedzuurstof. In de OnePlus Watch vind je ook de mogelijkheid om je slaap te monitoren en krijg je natuurlijk de notificaties door van je telefoon.

Je kunt de OnePlus Watch vanaf 26 april aanschaffen bij OnePlus, met een zwarte of een zilveren band.