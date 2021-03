OnePlus presenteert OnePlus 9, 9 Pro en Watch: boordevol (camera-)verbeteringen

Na maanden van leaks en geruchten was het vandaag zover. De aankondiging van de OnePlus 9-serie en de OnePlus Watch is officieel. Centraal staat daarbij de camera van de OnePlus 9-serie, waarbij samengewerkt wordt met Hasselblad. We kunnen je nu helemaal bijpraten.

OnePlus 9 aankondiging

Het is tijd voor een nieuwe smartphonereeks van OnePlus. De fabrikant heeft het doek van de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro gehaald. Deze twee toestellen zijn samen tijdens het event aangekondigd. Opvallend, want er gingen ook berichten rond over een OnePlus 9R. Deze zal echter niet naar ons land komen, en is alleen bedoeld voor India, zo heeft OnePlus aan DroidApp bevestigd. Er zijn wel twee andere modellen waar genoeg over te vertellen is.

OnePlus werkt voor zowel de OnePlus 9 als de OnePlus 9 Pro samen met het Zweedse Hasselblad. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat de camerakwaliteit van de OnePlus-toestellen uit de 9-serie naar een hoger niveau wordt getild. Dat was volgens de fabrikant ook wel nodig. Het merk heeft veel negatieve feedback gekregen op de camera, zo laat OnePlus aan DroidApp weten. Nu kan er dus gebruik gemaakt worden van de kennis en expertise van Hasselblad. Eerst worden softwarematig de verbeteringen doorgevoerd voor de beste fotokwaliteit. Hierbij is ook de hulp ingeroepen van de community van Hasselblad fotografen. De Pro-modus is verbeterd met meer instelmogelijkheden zoals Digital Overlap waarbij verschillende belichtingen gecombineerd worden voor de beste foto. Ook kan de groothoeklens gebruikt worden voor macro, en is er een nieuwe tilt-shift modus. Het sluitergeluid met de oranje knop in de camera-app zijn ook een verwijzing naar Hasselblad.

Daarbij zijn er meerdere overeenkomsten tussen de twee devices. Zo hebben ze allebei de krachtige Snapdragon 888 processor van Qualcomm, is er Android 11 en natuurlijk de OxygenOS-skin. Het updatebeleid is niet veranderd; 2 jaar Android-upgrades, 3 jaar beveiligingsupdates die om de 1-2 maanden wordt uitgerold. Ook bieden beide toestellen 120Hz adaptieve verversingssnelheid en hebben zowel de 9 Pro als de 9 een 4500 mAh accu meegekregen. Deze kan met 65W razendsnel opgeladen worden. Zowel de 9 als de 9 Pro kunnen ook draadloos worden opgeladen. Bij de 9 met een maximale snelheid van 15W, de 9 Pro kan dit met de optionele accessoire tot 50W.

OnePlus 9 Pro

We beginnen met de OnePlus 9 Pro. Deze smartphone is het meest uitgebreid en van alle gemakken voorzien. Kenmerkend is het zogenaamde Fluid Display 2.0 dat deels doorloopt over de zijkanten. Het scherm zelf is een LTPO AMOLED voor de beste beeldkwaliteit en kent een QHD+ resolutie. Ook voor de gameliefhebber biedt het scherm de beste kwaliteiten en wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamd E4-paneel (bij de 8 Pro werd bijvoorbeeld een E3 paneel gebruikt). OnePlus laat aan DroidApp weten dat hierbij niet al het blauwe licht gefilterd wordt, maar alleen het schadelijke blauwe licht.

De echte kracht zien we natuurlijk terug in de camera van de smartphone, waar ook het Hasselblad logo pronkt. De smartphone heeft een 48MP hoofdcamera, samen met een 50 megapixel groothoeklens, 8 megapixel telefotolens en 2MP monochroomlens. De groothoeklens kan ook voor macrofoto’s gebruikt worden en in de onder alle omstandigheden moet de OnePlus 9 Pro mooie foto’s schieten. Daarbij kan er in 8K gefilmd worden, of in 4K, waarbij in het laatste geval dit kan met 120fps. De hoofdlens is de nieuwe IMX789 sensor van Sony, die als eerst beschikbaar is voor OnePlus. Dit is de allergrootste sensor voor een smartphone, zo stelt de fabrikant.

OnePlus 9

Dan is er ook nog de OnePlus 9. Deze telefoon is voorzien van een 6,55 inch Full-HD+ beeldscherm met eveneens de 120Hz verversingssnelheid. Het toestel heeft een triple-camera met dezelfde 48MP hoofdlens als bij de OnePlus 8 Pro. Verder is er een 50 megapixel groothoeklens en kun je aan de slag met de 2MP monochroomlens. De telefoon kan net als de Pro in 8K filmen. Daarbij is ook bij de OnePlus 9 samengewerkt met Hasselblad voor het realiseren van de mooiste foto’s.

OnePlus Watch

Het derde product dat vandaag getoond is, is de OnePlus Watch. Het is het eerste draagbare apparaat dat wereldwijd verkrijgbaar is. Eerder werd de OnePlus Band al gepresenteerd, maar die is er niet voor Nederland. De OnePlus Watch is een smartwatch welke voorzien is van een eigen versie van het Realtime-besturingssysteem. De horlogekast heeft een grootte van 46 millimeter en heeft 2.5D gebogen glas. Er wordt voor het materiaal gebruik gemaakt van roestvrijstaal.

Via de OnePlus Watch krijg je meldingen, waar je vanaf je smartwatch op kunt reageren. Daarbij kun je via het horloge ook telefoontjes beantwoorden, muziek afspelen of hem gebruiken als sluitertoets. Er is 4GB aan interne opslagruimte waar gebruikers 2GB van kunnen gebruiken. Er is een 402 mAh accu die met 5 minuten laden een dag mee moet gaan. Met 53 minuten laden is de OnePlus Watch volgeladen. Het apparaat is IP68 waterdicht, kent 110 activiteiten die bijgehouden kunnen worden en ook het meten van bijvoorbeeld je hartslag en bloedzuurstof is mogelijk. Dit geldt ook voor stressdetectie, ademhalingstraining en meer. Het kan ook overweg met de OnePlus Zen-modus.

Voor de locatiebepaling is de OnePlus Watch uitgerust met GPS. De Watch werkt samen met de OnePlus Health app. Als eerst is de watch compatibel met Android. Op dit moment is dat nog niet het geval met Apple iOS, zo laat OnePlus desgevraagd weten aan DroidApp. Later komt er nog een Cobalt Limited Edition van de Watch beschikbaar.

Prijzen en beschikbaarheid

Enthousiast? We moeten nog even geduld hebben op de nieuwe producten. Over een half uur start de pre-order voor de OnePlus 9 Pro. Je kunt terecht bij OnePlus, Coolblue, T-Mobile, Tele2, Belsimpel en Mobiel.

De OnePlus 9 Pro wordt uitgeleverd vanaf volgende week, 31 maart. De OnePlus 9 is vanaf 26 april verkrijgbaar. De releasedatum van de OnePlus Watch is nog niet bekend gemaakt.