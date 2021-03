OnePlus en Hasselblad gaat samenwerking aan: 23 maart aankondiging OnePlus 9-serie

Groot nieuws van OnePlus. Er is vandaag meer bekend gemaakt over de aankondiging van de OnePlus 9-serie. We krijgen een datum te horen, en komen ook te weten dat het merk de smartphonecamera flink wel verbeteren met hulp van Hasselblad.

Samenwerking OnePlus en Hasselblad

Hasselblad is een gerespecteerde naam in de fotografiewereld. OnePlus heeft nu bekend gemaakt dat het voor de ‘next-generation smartphonecameraystemen voor toekomstige OnePlus-flagshiptoestellen’ samen gaat werken met Hasselblad. Er is een samenwerking gesloten voor een periode van drie jaar. Het eerste resultaat hiervan zullen we gaan zien bij de OnePlus 9-serie. Er is al heel veel uitgelekt over deze smartphonereeks, en ook daarbij zagen we de naam Hasselblad voorbijkomen. OnePlus is niet de enige fabrikant die samenwerkt met een dergelijk bedrijf, zo werkt Huawei met Leica en Nokia met Zeiss.

Volgens OnePlus is het plan om de komende drie jaar 150 miljoen dollar te investeren in de verdere verbetering van de fotokwaliteit in smartphones. Zo wil het bedrijf gebruikers de beste smartphonecamera-ervaring bieden. Volgens Pete Lau, CEO en oprichter van OnePlus, zal de camera van de OnePlus 9-serie al een grote sprong vooruit zijn. Wijzelf zijn blij met deze stap. De camera’s in OnePlus-toestellen zijn bij de afgelopen modellen al duidelijk verbeterd, maar kunnen zich nog niet in alle gevallen meten met die van de concurrentie zoals die van Samsung en Huawei.

In de komende drie jaar zal de samenwerking steeds verder ontwikkeld worden. Als eerst zijn er softwareverbeteringen. Hierover zegt de fabrikant het volgende;

“De samenwerking zal zich de komende drie jaar steeds verder ontwikkelen en begint met softwareverbeteringen, inclusief kleurafstemming en sensorkalibratie. In een later stadium worden meer dimensies toegevoegd. De twee partijen zullen samen de technologiestandaarden van de mobiele-camera-ervaring definiëren en innovatieve imaging-technologieën ontwikkelen, waarmee ze de Hasselblad Camera for Mobile blijven verbeteren. De bedrijven willen OnePlus- gebruikers onmiddellijk laten profiteren van de verbeteringen. Daarnaast werken ze continu verder aan het verbeteren van de gebruikerservaring en kwaliteit op de lange termijn. Het eerste, en technisch meest uitdagende, resultaat van deze samenwerking is geavanceerde kleurkalibratie. De nieuwe kleuroplossing – Natural Color Calibration with Hasselblad – werd bereikt na maandenlang verifiëren en finetunen, en heeft als doel foto’s die met OnePlus-flagshipcamera’s zijn genomen te voorzien van waarheidsgetrouwere en natuurlijkere kleuren. Ook dient de oplossing als de nieuwe kleurkalibratiestandaard van OnePlus voor zijn toekomstige smartphonecamera’s. De nieuwe Hasselblad Pro Mode haalt voor het eerst de toonaangevende Hasselblad- sensorkalibratie naar een smartphone, resulterend in een zeer accurate en natuurlijke kleur; een solide basis voor nabewerking. Hasselblad Pro Mode is uitgerust met een nieuwe gebruikersinterface, gebaseerd op de beeldverwerkingssoftware van Hasselblad, om gebruikers een authentieke Hasselblad-look- and-feel te geven. De Pro Mode biedt een unieke hoeveelheid controle, waarmee professionele fotografen hun foto’s kunnen finetunen aan de hand van aangepaste ISO, focus, belichtingstijden, witbalans en meer. Gebruikers kunnen ook het 12-bit RAW-format gebruiken voor nog rijkere kleuren en een hoger dynamisch bereik.”

23 maart

OnePlus noemt in het persbericht gelijk de datum 23 maart. Op deze dinsdag zal de aankondiging zijn van de OnePlus 9-serie. Hoeveel toestellen we hier precies gaan zien is nog even afwachten. We weten in ieder geval zeker dat er een OnePlus 9 en een 9 Pro aankomt. Daarbij gaan er berichten over een derde model waarvan de naam nog niet helemaal duidelijk is. Het zou gaan om de OnePlus 9 Lite, OnePlus 9E of OnePlus 9R. In alle drie de gevallen gaat het om hetzelfde model dat onder de OnePlus 9 gepositioneerd wordt.

Over de OnePlus 9-serie wordt het volgende gezegd;

“De OnePlus 9-serie is uitgerust met een speciale Sony IMX789-sensor voor de grootste en meest geavanceerde hoofdcamerasensor tot nu toe op een OnePlus-toestel. Met 12-bit RAW is de camera tot 64 keer kleurrijker dan zijn voorgangers en zijn foto’s dynamischer en levendiger. Hierdoor hebben professionele fotografen meer mogelijkheden voor extra nabewerking.