Galaxy Unpacked met nieuwe foldables: volg de livestream hier

Vandaag is het zover: een nieuwe editie van Galaxy Unpacked. Het doek wordt van nieuwe foldables gehaald, en mogelijk zien we nog meer nieuwe producten. Samsung zendt de aankondiging live uit; zodat je er (virtueel) bij kunt zijn!

Galaxy Unpacked op 9 juli

Samsung-fans hebben de datum 9 juli al met een dikke stift omcirkeld in de agenda; want vandaag is het tijd voor Galaxy Unpacked. In de afgelopen tijd zijn er de nodige geruchten de revue gepasseerd. Samsung zou volgens de geruchten een Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 en een Flip 7 FE willen aankondigen; en in de wandelgangen horen we ook berichten over een Galaxy Z Fold 7 Ultra. Daarnaast kwam ook de Galaxy Watch 8 meermaals in het geruchtencircuit voorbij. Genoeg reden om het nieuws vandaag wat beter in de gaten te houden.

Wil je niets missen, dan kun je hieronder direct de livestream starten. Deze begint om 16:00 uur Nederlandse tijd. Natuurlijk lees je ook alles vandaag op DroidApp!