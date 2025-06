Samsung Galaxy Z Flip 7 en Flip 7 FE duiken op in beeld

Nieuwe beelden zijn er van de nieuwe foldables van Samsung. De fabrikant komt met de Galaxy Z Flip 7 en Flip 7 FE. De aankondiging is waarschijnlijk op 9 juli. Evan Blass heeft de beelden gedeeld.

Galaxy Z Flip 7 (FE) in beeld

Opnieuw zijn er beelden gelekt van de aankomende Samsung Galaxy Z Flip 7 en Z Flip 7 FE. De renders zijn afkomstig van Evan Blass, een bekende naam in de wereld van smartphonelekken. Met deze nieuwste beelden krijgen we het duidelijkste beeld tot nu toe van de twee opvouwbare toestellen die naar verwachting op 9 juli worden aangekondigd tijdens Samsung Unpacked. Eerder zagen we ook al beelden online komen.

De Galaxy Z Flip 7 verschijnt volgens de beelden in drie kleuren: Jet Black, Blue Shadow en Coral Red. Dit lijken de standaardopties te worden bij de lancering. Net als bij eerdere modellen kun je waarschijnlijk ook rekenen op een aantal exclusieve kleuren die alleen via Samsung’s eigen website beschikbaar zullen zijn, al is daar nog niets officieels over bekend.

Wat direct opvalt aan het ontwerp is het vernieuwde coverscherm van de Z Flip 7. In tegenstelling tot het kleinere scherm van zijn voorganger, de Z Flip 6, lijkt het nieuwe scherm vrijwel de hele buitenkant te beslaan. Alleen de twee camera’s en de flitser onderbreken het display. Dit kennen we al van bijvoorbeeld de Motorola Razr 60 Ultra. Als de geruchten kloppen, krijg je een 4-inch Super AMOLED-scherm aan de buitenkant, wat je meer ruimte geeft voor meldingen, widgets en meer zonder de telefoon open te klappen.

Galaxy Z Flip 7 FE

Naast het reguliere model wordt ook de Galaxy Z Flip 7 FE verwacht. Dit toestel lijkt sterk op de huidige Z Flip 6, met hetzelfde basisontwerp en een 3,4-inch coverscherm. De FE (Fan Edition) wordt vermoedelijk iets voordeliger en komt volgens de gelekte informatie uit in sobere zwart-witte kleurvarianten.

Er gaan ook geruchten over de techniek onder de motorkap. Zo zouden beide modellen uitgerust worden met Samsung’s eigen Exynos 2500-chip. Alle details horen we waarschijnlijk op 9 juli. Samsung heeft de datum nog niet bevestigd.