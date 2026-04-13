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    Samsung Galaxy S23-serie en nieuwste foldables krijgen april-update

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Samsung Galaxy S23-serie en drie recent uitgebrachte foldables. Het is de april-update die geïnstalleerd kan worden.

    Update voor S23 en foldables

    Zes toestellen worden door Samsung bijgewerkt met een nieuwe update. De beveiligingsupdate van april komt beschikbaar voor de smartphones. Deze omvat de verbeteringen vanuit Google, samen met Samsung’s eigen patches. De update zorgt ervoor dat de toestellen qua beveiliging weer helemaal bij de tijd zijn.

    Samsung Galaxy S23 achterkant

    Zoals gezegd is de update vanaf nu te downloaden voor zes toestellen. Onder andere Bert maakt melding van de de software-update die binnenkomt op z’n Galaxy S23 Ultra. Voor onderstaande toestellen is de nieuwste versie nu te downloaden:

    • Samsung Galaxy S23
    • Samsung Galaxy S23+
    • Samsung Galaxy S23 Ultra
    • Samsung Galaxy Z Fold 7
    • Samsung Galaxy Z Flip 7
    • Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

    Heb je nog geen notificatie gehad op je toestel, dat de update voor je klaarstaat? Dan kun je handmatig controleren op updates via het menu met instellingen. Voor de Samsung Galaxy S23 FE komt de update later beschikbaar, deze zit in een andere cyclus.

    Samsung Galaxy Z Fold 7 productafbeelding
    Samsung Galaxy Z Fold 7
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    Prijzen vanaf: 1345,00 euro
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    Samsung Galaxy Z Flip 7 productafbeelding
    Samsung Galaxy Z Flip 7
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    Prijzen vanaf: 849,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE productafbeelding
    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 609,00 euro
    Alle informatie

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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