Google Pixel 11 in alle kleuren uitgelekt (fotoreeks)

Google komt vaak met de nieuwe Pixel 11-serie in het nieuws. De fabrikant komt ook vandaag weer in het nieuws, want we zien nieuwe beelden van de Google Pixel 11. De smartphone zal volgende maand zijn debuut maken, en nu zien we het toestel in verschillende kleuren.

Kleuren van Pixel 11

De officiële onthulling van de Google Pixel 11-serie staat gepland voor 12 augustus, maar inmiddels is er al veel uitgelekt. Een nieuwe reeks persafbeeldingen geeft het duidelijkste beeld tot nu toe van de kleuren waarin de Pixel 11, Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL waarschijnlijk verschijnen. In totaal zijn 36 renders verschenen, waarop alle drie de modellen vanuit verschillende hoeken te zien zijn.

Pixel 11 in opvallende kleuren

De standaard Pixel 11 lijkt verkrijgbaar te worden in vier kleuren. Volgens het lek gaat het om Light Sterling, Moss, Midnight Haze en Fuchsia. Vooral de Fuchsia-uitvoering springt direct in het oog. Deze felroze variant wijkt duidelijk af van de meer neutrale kleuren die Google de afgelopen jaren vaak gebruikte. Ook de blauwe uitvoering valt op, al oogt deze op de renders eerder als een lichte lavendelachtige tint.

Naast deze opvallende kleuren blijft er met de groene en donkere uitvoering ook genoeg keuze voor wie liever een subtieler ontwerp heeft.

De Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL lijken een iets ingetogener kleurenpalet te krijgen. Volgens de gelekte afbeeldingen verschijnen deze modellen in Pine, Light Fog, Midnight Haze en een nieuwe koraal-koper kleur.

Juist die laatste uitvoering trekt de aandacht. De warme koperachtige tint dook eerder al op in gelekte Amazon-afbeeldingen, maar is nu vanuit meerdere hoeken zichtbaar. Daarmee lijkt Google naast de bekende zwarte, witte en groene varianten toch ook een opvallendere keuze aan te bieden voor de Pro-serie.

Vertrouwd ontwerp

De renders laten verder zien dat Google weinig verandert aan het ontwerp van de toestellen. De bekende camerabalk blijft aanwezig, net als het platte frame dat inmiddels kenmerkend is voor de Pixel-serie.

Op alle drie de modellen is bovendien opnieuw een drievoudige camera-opstelling aan de achterkant te zien. Ook lijkt het ronde onderdeel in de camerabalk behouden te blijven. Dat wordt in verband gebracht met Pixel Glow, de nieuwe lichtfunctie die van kleur kan veranderen op de Pro-modellen.

Op 12 augustus horen we meer

Hoewel Google eerder al een eerste glimp van de Pixel 11 liet zien, heeft het bedrijf de beschikbare kleuren nog niet officieel bevestigd. Of alle kleuren daadwerkelijk beschikbaar komen, wordt duidelijk tijdens het Made by Google-evenement op 12 augustus. Tot die tijd moeten we het doen met de geruchten over de nieuwe smartphoneserie.