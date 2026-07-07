Google komt 12 augustus met aankondiging Pixel 11 en Pixel Watch 5

Google geeft over iets meer dan een maand een nieuwe aankondiging. Op het nieuwe Made by Google-event dat op 12 augustus wordt gehouden, gaan we verschillende nieuwe producten zien, waaronder de Pixel 11-serie.

Pixel 11-aankondiging op 12 augustus

Google heeft de datum bekend gemaakt voor het nieuwe Made by Google-event voor 2026. Op woensdag 12 augustus gaat Google het doek van verschillende nieuwe producten halen. De fabrikant komt allereerst dan met de langverwachte Google Pixel 11-serie. Naar verwachting bestaat de lijn in eerste instantie weer uit vier modellen; de Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL en een vouwbare Pixel 11 Pro Fold. Hiermee is er voor ieder toestel uit de Pixel 10-serie een opvolger.

En dat Google de nieuwe Pixel 11-serie gaat presenteren, komt definitief. Google heeft het namelijk in de teaser over “de volgende generatie Pixel”. Het event vindt weer plaats in New York City en zal natuurlijk weer live te volgen zijn via de livestream. In eerdere berichten kwamen al verschillende hints over de smartphones naar voren. Natuurlijk komen de Pixel 11-toestellen direct met Android 17 op de markt.

Daarbij wordt gesproken over een nieuwe functie genaamd Pixel Glow. Hiermee heb je om de cameramodule een lichtgevende rand die je attendeert op meldingen. Deze moeten volgens de eerdere geruchten ook geanimeerd kunnen worden. Hoe dit er precies uit komt te zien is nog de vraag. Wel zou het ook reageren op interacties met Gemini. Misschien is het qua kleuren hierbij vergelijkbaar als wat de Google Home Speaker biedt. Voor de rest heeft Google geen grote veranderingen gepland staan voor het ontwerp.

Verder zou Google van plan zijn om de nieuwe generatie smartwatch aan te kondigen. Het merk zou de nieuwe Google Pixel Watch 5 uitbrengen in twee maten. Mogelijk kiest het bedrijf er ook voor dat de Pixel Buds Pro een nieuwe generatie krijgt. Op 12 augustus krijgen we alle details te horen. Natuurlijk lees je dan ook alles op DroidApp.

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