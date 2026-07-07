Nothing Phone (4b) met nieuwe Glyph Bar is aangekondigd

Nothing heeft haar nieuwste smartphone aangekondigd. De nieuwe Nothing Phone (4b) is voorzien van een flinke batterij, een Snapdragon-processor en natuurlijk lichtgevende effecten. We praten je helemaal bij over het toestel.

Nothing Phone (4b) aangekondigd

Nothing timmert lekker aan de weg. Schreven we vandaag al over de nieuwe Nothing Ear (3a) earbuds van het bedrijf, zien we nu ook de nieuwste smartphone van het bedrijf: de Nothing Phone (4b). Het Britse merk wil hiermee een toestel bieden aan degenen die een compleet toestel willen, zonder daarvoor direct naar een topmodel te moeten uitwijken.

Qua ontwerp herken je direct de stijl van Nothing. De Nothing Phone (4b) combineert elementen van de Phone (4a) en Phone (4a) Pro, waaronder de bekende transparante achterkant en de vernieuwde Glyph Bar. Deze lichtstrip bestaat uit 45 afzonderlijk aanstuurbare LED’s en toont onder meer meldingen, de laadstatus en andere notificaties, zodat je minder vaak het scherm hoeft te activeren.

Onder de motorkap draait de smartphone op de Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, een 4nm-processor die volgens Nothing prestaties levert die dicht in de buurt komen van de Phone (4a). Het toestel verschijnt met 8GB werkgeheugen en 128 GB opslagruimte.

Aan de voorkant zit een 6,77 inch Super AMOLED-scherm met een adaptieve verversingssnelheid van 120 Hz. Het display ondersteunt HDR10+ en moet dankzij de hoge helderheid ook buitenshuis goed afleesbaar blijven. Met een capaciteit van 5200 mAh is dit de grootste accu die Nothing tot nu toe in een smartphone heeft geplaatst. Opladen gaat via 33W snelladen, waarmee de batterij volgens Nothing in minder dan een half uur voor de helft is opgeladen.

Voor fotografie beschikt de Phone (4b) over een 50 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS) en een 119 graden ultragroothoekcamera. Video opnemen kan in 4K met 30 beelden per seconde. Daarnaast introduceert Nothing een functie waarmee je gelijktijdig kunt filmen met de voor- én achtercamera.

De software is gebaseerd op Android 16 met Nothing OS 4.1. Daarin zijn verschillende AI-functies geïntegreerd, waaronder ondersteuning voor ChatGPT, Google Gemini, Circle to Search en de eigen Essential AI-tools van Nothing. Ook belooft de fabrikant drie Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates. Voor deze prijs is dat geen slechte belofte.

De Nothing Phone (4b) verschijnt in zwart, wit en blauw. De adviesprijs komt uit op 329 euro.