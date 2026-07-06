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    Oppo Find X9 Ultra header d2
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    ‘Oppo Find X10 Ultra krijgt nog groter scherm met dunne schermranden’

    Stefan HageDoor Geen reacties3 minuten leestijd

    We zien de nieuwe Oppo Find X10 Ultra voorbijkomen in het nieuws. De telefoon krijgt samen met andere Find X10-modellen aandacht in het geruchtencircuit, en vandaag komen we meer te weten over de Find X10 Ultra. Het gaat over het scherm van het nieuwe aankomende model.

    Groter scherm in Find X10 Ultra

    Op DroidApp heb je al veel kunnen lezen over de Find X9 Ultra van Oppo. Zo waren we erg onder de indruk van de camera in de Oppo Find X9 Ultra review, en was er ook de vergelijking met de Xiaomi 17 Ultra. Van het weekend verscheen een overzicht met fijne camera-tips voor het toestel. Op de achtergrond wordt door Oppo gewerkt aan een opvolger voor dit toestel, in de vorm van de Oppo Find X10 Ultra. De informatie js afkomstig van de bekende tipgever ‘Digital Chat Station’, op netwerk Weibo.

    Oppo Find X9 Ultra design

    Naast een Oppo Find X10 Ultra zou het merk ook de Find X10 Pro Max uit willen brengen. Volgens het gerucht krijgen beide toestellen een 6,89 inch LTPO AMOLED-scherm. Dat is iets groter dan het 6,82 inch display van de huidige Find X9 Ultra. Ondanks de grotere schermdiagonaal zouden de afmetingen van de smartphone nauwelijks veranderen. Dat komt doordat Oppo de schermranden verder zou verkleinen, waardoor vrijwel de volledige voorkant uit scherm bestaat.

    Het nieuwe OLED-paneel zou worden geleverd door BOE. Daarbij wordt gesproken over vier even brede, zeer smalle schermranden, wat moet zorgen voor een symmetrisch ontwerp. Daarnaast zou het scherm gebruikmaken van een nieuw OLED-paneel met ondersteuning voor de volledige BT.2020-kleurruimte. Dat moet rijkere kleuren en een efficiënter scherm opleveren, terwijl de 2K-resolutie behouden blijft.

    Oppo Find X9 Ultra test

    Onder de motorkap zouden de twee modellen van elkaar verschillen. Volgens de geruchten krijgt de Oppo Find X10 Pro Max de nieuwe MediaTek Dimensity 9600 chip en verschijnt dit toestel waarschijnlijk al in het najaar van 2026. De Oppo Find X10 Ultra zou later volgen, vermoedelijk in de eerste helft van 2027. Net als eerdere Ultra-modellen kiest Oppo daarbij naar verwachting opnieuw voor een Snapdragon-chip uit de Qualcomm Elite-serie.

    Ook de camera zou een kleine upgrade krijgen. Hoewel de hoofdcamera volgens eerdere geruchten op 50 megapixel blijft, zou de 10x periscopische telelens worden voorzien van een grotere sensor van 1/1,95 inch. Dat kan vooral voordelen opleveren bij het maken van foto’s met veel zoom. Oppo zelf heeft (uiteraard) niet gereageerd op het nieuws, en houdt zijn lippen over de nieuwe toestellen op elkaar.

    Oppo Find X9 Ultra productafbeelding
    Oppo Find X9 Ultra
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    Prijzen vanaf: 1499,00 euro
    Alle informatie
    Via Weibo

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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