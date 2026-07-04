Streaminggids juli 2026: nieuw op Videoland, Netflix en meer

De zomerse content voor de streamingdiensten staat weer klaar. Ook deze maand kun je op Netflix, Videoland en andere platformen je vergapen aan spannende series en goede films. Dit is de Streaminggids van juli met de nieuwe content.

Streamingtips voor juli

DroidApp geeft je iedere maand een overzicht met de nieuwste titels voor de streamingdiensten. Hoewel je je misschien deze tijd goed kunt vermaken met het WK voetbal, is dat straks afgelopen, en weet je in ieder geval wat je erna kunt gaan kijken.

Netflix

Op Netflix hoef je je niet te vervelen. Zo vind je vanaf 17 juli de film Heartstopper Forever, kun je vanaf 9 juli er terecht voor Het kleine huis op de prairie en is op Netflix nu al Enola Holmes 3 te vinden. Alle nieuwe titels die uitgelicht worden, vind je hieronder.

Videoland

Was je bang dat je je zou gaan vervelen bij Videoland? Dat is niet nodig. Al helemaal niet omdat 20 juli het nieuwe seizoen start van B&B Vol Liefde. Vier dagen ervoor kun je kijken naar ‘B&B Vol Liefde, hoe is het nu met?’. Maar er is meer! Je ziet op 10 juli de reünie van The Real Housewives van het Zuiden seizoen 2, waarin alle Housewives en Claudia nog één keer samenkomen om oude spanningen en verrassende verzoeningen op tafel te leggen. Op dezelfde dag verschijnt ook de film Babygirl (2024), waarin een ogenschijnlijk perfect leven van een CEO langzaam uit elkaar valt door een gevaarlijke affaire met een jonge stagiair.

Daarnaast breidt Videoland het aanbod flink uit met onder meer Nijntjes Avonturen Groot en Klein (1 juli), Elsbeth seizoen 2 (2 juli), Star Trek: Prodigy (3 juli), Paddington 1 & 2 (6 juli), Maze Runner-trilogie (17 juli), Matlock seizoen 1 (18 juli), The Creator (20 juli) en Death on the Nile (27 juli). Ook reality- en tv-fans komen aan hun trekken met onder meer Vis TV seizoen 20 (2 juli), Ik Weet Er Alles Van! seizoen 8 (13 juli) en America’s Got Talent seizoen 20 (26 juli).

HBO Max

Bij HBO Max kun je in juli 2026 rekenen op een mix van documentaires, horror, komedie en drama. De maand begint met de HBO Original-documentaire Bang My Box: The Robin Byrd Story (1 juli), gevolgd door de horrorfilm The Mummy: A Lee Cronin Film (3 juli), waarin een mysterieuze terugkeer uit de woestijn uitmondt in een nachtmerrie. Liefhebbers van The Big Bang Theory kunnen vanaf 24 juli terecht voor Stuart Fails to Save the Universe, een komische spin-off waarin Stuart Bloom onbedoeld een multiversale ramp veroorzaakt.

Verder verschijnen deze maand onder meer The Killings at Parrish Station (2 juli), Deep Revenge (3 juli), Good Luck to You, Leo Grande (5 juli), All Inclusive (10 juli), Keeper (17 juli), All American seizoen 3 (23 juli) en President Curtis (27 juli). Ook sportfans zitten goed met liveverslag van Wimbledon (1 t/m 12 juli) en de Tour de France (4 t/m 26 juli).

Disney+

Disney+ pakt in juli 2026 uit met een mix van bekende titels en langverwachte vervolgen. Zo keert X-Men ’97 op 1 juli terug met een tweede seizoen, verschijnt de horrorkomedie Ready or Not 2: Here I Come op 2 juli en kun je vanaf 29 juli kijken naar The Devil Wears Prada 2, waarin de iconische personages uit de filmklassieker van 2006 terugkeren naar de modewereld van New York. Verder voegt Disney+ deze maand Sofia the First: Royal Magic (8 juli), Descendants: Wicked Wonderland (17 juli) en King of the Hill seizoen 15 (20 juli) toe aan het aanbod.

Amazon Prime Video

Op Amazon Prime Video hoef je je ook niet te vervelen. Op 1 juli start Elle seizoen 1, een prequel die de jonge jaren van Elle Woods laat zien in 1995, compleet met schoolperikelen, vriendschappen en eerste liefdes. Op 6 juli volgt Lil Kleine: Terug seizoen 3, waarin je meeloopt met Jorik terwijl hij probeert zijn comeback in de muziekwereld vast te houden onder grote druk.

Daarnaast breidt Prime Video het aanbod uit met onder meer Cold Storage seizoen 1 (5 juli), Boulevard (10 juli), Ride or Die seizoen 1 (15 juli), The Devil’s Mouth (29 juli) en Batman: Caped Crusader (31 juli). Daarmee combineert de streamingdienst in juli zowel internationale titels als lokale realityformats, met een duidelijke nadruk op drama, competitie en entertainment rondom relaties en identiteit.

Voor welke titel blijf jij thuis?