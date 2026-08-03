Streaminggids augustus 2026: nieuw op Videoland, Netflix en meer

Het is tijd voor een nieuwe editie van de DroidApp Streaminggids. Iedere maand vind je bij ons een overzicht met de nieuwe titels die toegevoegd worden aan de streamingdiensten. Voor welke film of serie blijf jij thuis deze maand?

Streamingtips voor augustus

Het mag dan een beetje komkommertijd zijn, streamingdiensten zitten niet stil. Bij alle streamingdiensten zien we weer nieuwe content verschijnen. DroidApp zet dat ook voor de maand augustus op een rij, in een nieuwe editie van de Streaminggids.

Netflix

Op Netflix kun je in augustus weer uitpakken met een mix van nieuwe series, films en documentaires. Zo verschijnt Honderd jaar eenzaamheid: Deel 2 op 5 augustus, keert Outer Banks terug met seizoen 5 op 20 augustus en kijk je vanaf 28 augustus naar de thriller The Whisper Man. Ook de documentaires Mourinho (11 augustus) en Freefall: Boeing op de beklaagdenbank (19 augustus) staan deze maand op de planning.

Daarnaast voegt Netflix verschillende bekende films en live-evenementen toe. Zo is WWE SummerSlam 2026 vanaf 1 augustus te volgen en verschijnen onder meer Edge of Tomorrow en Zodiac (6 augustus), Gran Turismo (9 augustus) en de complete Shrek-filmreeks inclusief Puss in Boots (27 augustus).

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Videoland

Videoland trapt augustus af met De Roelvinkjes seizoen 5 op 1 augustus, terwijl je vanaf 7 augustus ook de klassieke animatieserie Avatar: The Last Airbender kunt streamen. Realityfans kunnen op 11 augustus terecht voor de reünie van Ex on the Beach: Double Dutch, gevolgd door Nieuwe Buren UK seizoen 2 op 22 augustus. Ook B&B Vol Liefde gaat verder met nieuwe afleveringen.

Qua films kun je onder meer kijken naar Anyone But You (21 augustus), Alles Is Nog Steeds Zoals Het Zou Moeten Zijn (27 augustus) en Tully (31 augustus). Verder breidt Videoland het aanbod uit met tientallen extra films, series en programma’s gedurende de hele maand.

HBO Max

Bij HBO Max staan in augustus vooral nieuwe series en thrillers centraal. Vanaf 6 augustus stream je de kostuumserie The Other Bennet Sister, waarin Mary Bennet uit Pride and Prejudice eindelijk de hoofdrol krijgt. Op 14 augustus volgt de psychologische thriller The Housemaid, gebaseerd op de bestseller van Freida McFadden, en Say Yes to the Dress Benelux keert op 20 augustus terug met een negend seizoen vol bijzondere bruidsverhalen.

Daarnaast verschijnen onder meer Hard Knocks: Training Camp with the Seattle Seahawks (5 augustus), Lanterns (17 augustus) en diverse documentaires en films. Sportliefhebbers kunnen deze maand bovendien terecht voor onder andere UFC, La Vuelta, de US Open en verschillende grote wielerwedstrijden.

Disney+

Disney+ houdt het aanbod in augustus compact, maar met een paar opvallende releases. Op 6 augustus verschijnt de thrillerserie The Shards, waarin een mysterieuze nieuwkomer mogelijk betrokken is bij een reeks moorden. Muziekliefhebbers kunnen vanaf 14 augustus kijken naar Camp Rock 3, terwijl het nieuwe spelprogramma Wolven op 29 augustus van start gaat.

Daarnaast voegt Disney+ op 5 augustus ook Star Wars Visions Presents: The Ninth Jedi toe aan het aanbod, waarmee fans van het Star Wars-universum opnieuw een nieuwe animatierelease krijgen.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video pakt in augustus uit met veel exclusieve films en series. Zo keert Reacher terug met seizoen 4 op 12 augustus, verschijnt de nieuwe serie Sterling Point op 5 augustus en gaat The Five-Star Weekend in première op 21 augustus. Ook exclusieve films als In the Lost Lands (7 augustus), The Last Showgirl (12 augustus), Red Sonja (17 augustus), Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan (19 augustus) en The Last Sunrise (26 augustus) zijn nieuw.

Verder breidt Prime Video de filmcatalogus flink uit. Vanaf 1 augustus kun je de complete Fast & Furious-reeks (tot en met deel 9 en Hobbs & Shaw) streamen, net als de horrorfilm Midsommar.