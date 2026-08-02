De vergeten smartphone: Samsung Galaxy J5 uit 2015

We gaan elf jaar terug in de tijd in deze editie van ‘De vergeten smartphone’. Samsung bracht in 2015 de Samsung Galaxy J5 uit. Het was één van de populairste Galaxy-telefoons die is uitgebracht en had prima specificaties. Vandaag praten we je bij over dit toestel.

Samsung Galaxy J5

Samsung kwam in 2015 met de Samsung Galaxy J5. Het was een schot in de roos, en één van de populairste toestellen uit het goedkopere segment. Het toestel verscheen in een jaar waarin de Galaxy S6-serie eigenlijk alle aandacht kreeg. De telefoon verscheen in de zomer van dat jaar op de markt voor een bedrag van rond de 200 euro. Voor dat geld kreeg je een prima uitgeruste smartphone, waarvan je zelf de achterkant of de batterij kon vervangen. Kenmerkend was de zilveren rand van de smartphone, welke kleur van het toestel zelf je ook koos.

De Samsung Galaxy J5 bood een 5,0 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1280 x 720 pixels. Onder het scherm zat de fysieke home-knop en twee touch-sensitive toetsen die reageerden op aanraking. Het toestel zelf was lekker compact met de afmetingen 142,1 x 71,8 x 7,9 millimeter en een gewicht van 146 gram. Aan boord van het toestel was een Snapdragon 410 quad-core processor van Qualcomm, samen met 1,5GB aan werkgeheugen. De opslagruimte kwam uit op 8GB, en kon uitgebreid worden met een geheugenkaart. Aan de voorzijde was een 5 megapixel selfiecamera geplaatst. Achterop had de Samsung Galaxy J5 een 13 megapixel camera.

Samsung leverde het toestel met Android 5.1 Lollipop, waarbij later nog een update naar Android 6.0.1 Marshmallow verspreid werd voor de J5. Er was een FM-radio, NFC-lezer, Bluetooth 4.1 en locatiebepaling via onder andere GPS. De batterijcapaciteit bedroeg 2600 mAh. Ook was er ondersteuning voor het 4G-netwerk.

De Samsung Galaxy J5 werd over het algemeen lovend ontvangen. Het toestel werd gezien als betrouwbaar, had een goede batterij en een mooi scherm. Minder positief waren sommigen over het ontbreken van de vingerafdrukscanner, de kunststof behuizing en TouchWiz dat na een tijdje traag kon aanvoelen. In 2016 en 2017 bracht Samsung nog een J5-toestel uit. Later werd de J-serie vervangen door de Galaxy A-serie.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Samsung Galaxy J5 samengevat in 3 punten

Betaalbaar en degelijk

5,0 inch AMOLED-scherm

TouchWiz interface