Android 6.0 Marshmallow: Google staakt ondersteuning Play-diensten

Google stopt met de ondersteuning van Android 6 Marshmallow binnen Google Play-diensten. De wijziging kwam niet via een grote aankondiging, maar werd stil aangepast in een ondersteuningsdocument. Daarin staat nu dat Play-diensten alleen nog werken op apparaten met Android 7.0 of nieuwer.

Android 6.0 Marshmallow

Voor jou als gebruiker betekent dit vooral dat oudere toestellen met Marshmallow geen nieuwe updates voor Google Play-diensten meer ontvangen. De versie verscheen eind september 2015 en krijgt daarmee bijna tien jaar en tien maanden ondersteuning. Daarmee was Android 6 de langst ondersteunde Android-versie ooit via deze Google-dienst.

Gebruik je nog een smartphone met Android 6? Dan stopt het toestel niet plotseling met werken. Geïnstalleerde apps blijven gewoon openen en oudere APK-bestanden kunnen nog steeds worden geïnstalleerd.

Wel valt een belangrijk deel van de verdere ondersteuning weg. Nieuwe versies van Google Play-diensten komen niet meer binnen, Play Protect-beveiligingssignaturen worden niet verder bijgewerkt en apps kunnen op termijn stoppen met ondersteuning via de Play Store.

Google Play-diensten speelden jarenlang een belangrijke rol bij het langer bruikbaar houden van oudere Android-versies. Via deze laag konden functies van nieuwere Android-versies ook op oudere apparaten beschikbaar blijven. De ondersteuning van de browser liep al eerder af: Chromium stopte in 2022 met Android Marshmallow.

Nog miljoenen apparaten actief

Volgens de Android-versieverdeling van Google stond Android 6 Marshmallow in december 2025 nog op 0,4 procent van de actieve apparaten. Google meet daarbij toestellen die in de afgelopen 28 dagen contact maakten met de Play Store.

Andere meetmethodes komen hoger uit. Op basis van cijfers van apilevels.com voor april 2026 zou Marshmallow rond de 1,4 procent liggen. Dat verschil komt doordat sommige oude apparaten nog actief zijn als bijvoorbeeld tweede toestel of als apparaat om mee te browsen. Met bijna vier miljard actieve Android-apparaten wereldwijd gaat het daardoor waarschijnlijk nog om een groep van ongeveer 15 tot 55 miljoen toestellen.

Google-apps schuiven ook op

Naast Play-diensten lijken ook verschillende Google-apps hun minimale Android-versie te verhogen. Volgens gebruikersmeldingen zouden onder meer YouTube en de Google-app nieuwere Android-versies vereisen. Voor de huidige YouTube-versies wordt Android 10 als minimum genoemd, terwijl de Google-app Android 11 zou vereisen. Google heeft deze wijzigingen niet officieel aangekondigd.

Fabrikanten waren al langer gestopt

De meeste fabrikanten hadden Android 6 al veel eerder losgelaten. De laatste beveiligingsupdates voor Marshmallow verschenen in augustus 2018. Google hield de ondersteuning van de achterliggende diensten daarna nog jarenlang actief, ondanks het steeds kleinere aantal gebruikers.