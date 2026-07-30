Samsung werkt aan nieuwe Galaxy Buds On oordopjes met nieuw ontwerp

Samsung lijkt zich op te maken voor de introductie van een opvallend nieuw type draadloze oordopjes. Nieuwe gelekte afbeeldingen geven een duidelijk beeld van de zogenoemde Galaxy Buds On, die afwijken van de bekende in-earmodellen en kiezen voor een open-ear ontwerp.

Is dit de Galaxy Buds On?

De afbeeldingen, die zijn opgedoken via een Samsung-app, laten de oordopjes vanuit verschillende hoeken zien. Daarmee is het ontwerp beter zichtbaar dan bij eerdere gelekte iconen, die nog weinig details prijsgaven.

Waar de huidige Galaxy Buds-serie in je gehoorgang zit, lijken de Galaxy Buds On juist op je oor te rusten. Dat open-ear ontwerp is vergelijkbaar met oordopjes van merken als Motorola en Huawei.

Het voordeel van zo’n ontwerp is dat je muziek kunt luisteren terwijl je tegelijkertijd meer van je omgeving blijft horen. Dat kan bijvoorbeeld prettig zijn tijdens het wandelen, hardlopen of fietsen.

Op de afbeeldingen is ook een groene of grijze accentkleur zichtbaar. Het is nog niet duidelijk of dit onderdeel van het design is of dat het om verlichting gaat.

Oplaadcase

Ook de oplaadcase is op de nieuwe renders te zien. Die lijkt sterk op de case van de Galaxy Buds 4 Pro, waardoor Samsung mogelijk dezelfde vormgeving voor meerdere audioproducten gebruikt.

Over de technische specificaties is nog niets bekend. Ook de definitieve naam blijft onzeker. Eerdere geruchten noemden zowel Galaxy Buds Able als Galaxy Buds On, waarbij die laatste naam de laatste tijd het vaakst opduikt.

Wanneer is de aankondiging?

Dat Samsung de oordopjes nog niet heeft gepresenteerd tijdens Galaxy Unpacked was voor veel volgers opvallend. Tijdens dat evenement stonden juist de nieuwe vouwbare smartphones en smartwatches centraal.

Daardoor verschuift de aandacht nu naar de volgende grote technologiebeurs: IFA in september. Dat evenement geldt als de meest logische plek voor de introductie van de nieuwe oordopjes. Er gaan bovendien al geruchten dat Samsung daar ook de Galaxy S26 FE en mogelijk nieuwe tablets zal presenteren.

Voorlopig heeft Samsung zelf nog niets bevestigd. Toch wijzen de herhaalde lekken erop dat de introductie waarschijnlijk niet lang meer op zich laat wachten. Als de geruchten kloppen, krijgt de Galaxy Buds-serie er binnenkort een volledig nieuw type draadloze oordopjes bij.