Samsung rolt juli-update uit voor Galaxy S23- en Tab S11-serie

Samsung heeft de updatesluizen opengezet voor nog eens zes toestellen. De Tab S11 tablets en de Galaxy S23 smartphones worden bijgewerkt met de nieuwste update.

Update voor Galaxy S23 en Tab S11

Samsung heeft een goede naam opgebouwd wat betreft updates. Daar gaat de Zuid-Koreaanse fabrikant ook deze maand vrolijk mee verder. Het merk kwam van de week al in het nieuws met diverse smartphones die geüpdatet zijn, daar komen vandaag zes apparaten bij. Allen krijgen ze de beveiligingsupdate van juli 2026 aangereikt.

We horen van Theo en Bert dat updates beschikbaar worden gesteld voor onder andere de Samsung Galaxy S23-serie. Hierbij zijn de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra als eerst aan de beurt. Later zal ook de Galaxy S23 FE volgen. Samen met de patches van Google, worden ook Samsung’s eigen patches toegevoegd.

Tablets worden eveneens bijgewerkt. De update van juli staat klaar voor de Tab S11, S11+ en de Tab S11 Ultra. Ook bij deze drie tablets geldt, dat de update zowel de patches van Google als van Samsung brengt.

Als je de update kunt installeren, krijg je hier een melding van op je toestel. Nog geen melding gezien? Dan kun je handmatig controleren op updates via het menu met instellingen.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 584,00 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend