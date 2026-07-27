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    Gemini Notebook is nieuwe naam voor NotebookLM en komt met nieuwe AI-functies

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Google geeft NotebookLM een nieuwe naam. De onderzoeks- en notitieapp gaat vanaf nu verder als Gemini Notebook. Volgens Google verandert de kern van de dienst niet, maar moet de nieuwe naam beter aansluiten bij de rest van het Gemini-ecosysteem. Tegelijkertijd kondigt het bedrijf een reeks nieuwe functies aan die de mogelijkheden van de AI-tool verder uitbreiden.

    Gemini Notebook

    Gemini Notebook blijft een zelfstandige applicatie die is bedoeld voor onderzoek, het verwerken van documenten en het analyseren van informatie. Wel krijgt de dienst een grotere rol binnen andere Google-producten, zo laat Google weten in een persbericht. Zo kun je notitieboeken al openen en beheren vanuit de Gemini-app, waarbij alles automatisch wordt gesynchroniseerd met de zelfstandige versie. Op een later moment worden notitieboeken ook geïntegreerd in de AI-modus van Google Search.

    Naast de naamswijziging werkt Google aan een flinke technische upgrade. Elke notebook krijgt een eigen beveiligde cloudcomputer, waardoor Gemini Notebook voortaan zelfstandig code kan schrijven en uitvoeren. Dat maakt uitgebreidere data-analyses mogelijk, waarbij de AI zich baseert op de bronnen die jij zelf hebt toegevoegd. Volgens Google levert dat niet alleen nauwkeurigere analyses op, maar ook nieuwe manieren om resultaten te presenteren.

    Gemini Notebook

    De upgrade met Gemini 3.5 en Antigravity werd vorige maand al uitgerold voor Google AI Ultra-gebruikers. Nu bevestigt Google dat deze functies de komende weken ook beschikbaar komen voor Google AI Pro-gebruikers via de webversie. Zakelijke Workspace-klanten met AI Ultra Access en AI Expanded Access kunnen er eveneens gebruik van maken.

    Google benadrukt dat Gemini Notebook sinds de introductie als Project Tailwind tijdens Google I/O 2023 flink is gegroeid. Inmiddels maken meer dan 30 miljoen gebruikers en ruim 600.000 organisaties gebruik van de dienst. De toepassing wordt onder meer ingezet voor het maken van interactieve documentatie, het analyseren van informatie en het omzetten van notities naar audio- en videosamenvattingen.

    Ook het uiterlijk van de dienst verandert mee. Het huidige logo maakt plaats voor een ontwerp met de herkenbare blauw-paarse kleuren van Gemini. Daarmee wordt duidelijk dat Gemini Notebook voortaan volledig onderdeel is van Google’s bredere AI-platform.

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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