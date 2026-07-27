Overstappen van iPhone naar Android wordt met Android 17 stuk eenvoudiger

Ben je van plan om over te stappen van een Apple iPhone naar een Android-toestel, dan verandert er wat met Android 17. Hierbij kunnen veel meer gegevens van de iPhone overgezet worden naar een Android-toestel. Tot dusver gebeurde het nog weleens dat niet alle gegevens meekwamen met het overzetten.

Overstap naar Android wordt makkelijker

Stap je binnenkort over van een iPhone naar een Android-smartphone? Dan wordt het overzetten van je gegevens met Android 17 een stuk uitgebreider en makkelijker. Google heeft samen met Apple een vernieuwd overdrachtsproces ontwikkeld, waardoor je veel meer gegevens draadloos kunt meenemen naar je nieuwe toestel.

De nieuwe migratiefunctie maakt onderdeel uit van Android Switch en is al beschikbaar voor de Pixel 8-serie en nieuwer. Ook de Samsung Galaxy Z Flip 8 en Galaxy Z Fold 8 krijgen de verbeterde overstapfunctie via Samsung Smart Switch. Later volgen meer Android-toestellen.

Tot nu toe was draadloos overstappen vanaf een iPhone behoorlijk beperkt. Zonder kabel kon je bijvoorbeeld wel contacten, agenda’s en foto’s meenemen, maar zaken als apps, bestanden en berichten bleven achter. Daardoor moest je veel handmatig opnieuw instellen.

Met Android 17 verandert dat. Of je nu kiest voor een kabel of een draadloze verbinding, in beide gevallen kun je vrijwel dezelfde gegevens overzetten. Je hoeft bovendien geen extra app te installeren of ingewikkelde machtigingen te geven.

De vernieuwde overstap ondersteunt nu onder meer:

Apps

Wachtwoorden en passkeys

Wi-Fi-instellingen

Belgeschiedenis

Bestanden en mappen

iMessage-, sms-, MMS- en RCS-geschiedenis

WhatsApp-geschiedenis

Notities en bijlagen

Alarmen

Achtergronden

Beginschermindeling

eSIM-profiel

Google-account

Ook eenmalige verificatiecodes (OTP’s) kunnen worden meegenomen. Voor ontwikkelaars zijn daarnaast nieuwe mogelijkheden beschikbaar om appgegevens veilig tussen iOS en Android over te zetten.

Fotoalbums volgen later

Vrijwel alle nieuwe functies zijn direct beschikbaar, maar één onderdeel ontbreekt nog. De mogelijkheid om complete fotoalbums automatisch over te zetten staat nog op de planning en wordt later toegevoegd.

Volgens Google is het nieuwe systeem volledig opnieuw opgebouwd en geïntegreerd in zowel Android als iOS. Daardoor verdwijnen veel beperkingen die voorheen bestonden bij draadloze overdrachten. Het doel is om het instellen van een nieuwe Android-smartphone sneller en eenvoudiger te maken.

Heb jij de nieuwe functie al?

Is jouw nieuwe Android-toestel geschikt voor de vernieuwde overstap? Dan krijg je tijdens het instellen van je telefoon automatisch een QR-code te zien zodra je aangeeft gegevens vanaf een iPhone te willen kopiëren. Daarmee start je direct het nieuwe overdrachtsproces.