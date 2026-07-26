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    Android Update Bulletin week 30: deze toestellen kregen updates

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Een nieuwe week staat op het punt van beginnen. Het is tijd om eerst op de afgelopen week terug te blikken. In week 30 zijn weer verschillende updates verspreid. DroidApp zet op een rij, welke Android-toestellen geüpdatet zijn.

    Android updates in week 30

    Iedere zondag vind je op DroidApp het Android Update Bulletin. Met dank aan vooral jullie hulp, kunnen we dit overzicht samenstellen. Je krijgt namelijk een overzicht met de toestellen die een update hebben mogen ontvangen deze week. Help je ons de komende tijd mee? Krijg je een update binnen, stuur ons dan een screenshot in een mailtje naar redactie@droidapp.nl. Onze dank is groot!

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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