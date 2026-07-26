Android Update Bulletin week 30: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe week staat op het punt van beginnen. Het is tijd om eerst op de afgelopen week terug te blikken. In week 30 zijn weer verschillende updates verspreid. DroidApp zet op een rij, welke Android-toestellen geüpdatet zijn.

Android updates in week 30

Iedere zondag vind je op DroidApp het Android Update Bulletin. Met dank aan vooral jullie hulp, kunnen we dit overzicht samenstellen. Je krijgt namelijk een overzicht met de toestellen die een update hebben mogen ontvangen deze week. Help je ons de komende tijd mee? Krijg je een update binnen, stuur ons dan een screenshot in een mailtje naar redactie@droidapp.nl. Onze dank is groot!

De high-end Oppo in de Oppo Find X9 Ultra review

Fairphone

Fairphone 5: beveiligingsupdate juli (Bedankt, Paul)

Fairphone 6: beveiligingsupdate juli

OnePlus

OnePlus 15: beveiligingsupdate juli

OnePlus 15R: beveiligingsupdate juli

Oppo

Oppo Find X9 Ultra: beveiligingsupdate juli, nieuwe functies

Samsung