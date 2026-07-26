HTC bracht in 2011 een bijzonder toestel uit; de HTC Evo 3D. Het Android-toestel was voorzien van een speciaal 3D-beeldscherm. Toevallig of niet, LG had rond die tijd ook een 3D-smartphone.

HTC Evo 3D

De HTC Evo 3D was een idee van de Taiwanese fabrikant en kwam medio 2011 uit. Het toestel had een speciaal beeldscherm voor het bekijken van 3D-beelden. Hiervoor was geen speciale bril noodzakelijk. Het was een vrij groot bakbeest, voorzien van een voor die tijd flink scherm; 4,3 inch met een resolutie van 960 x 540 pixels. Het gewicht van 170 gram was voor die tijd eveneens flink. Dankzij het 3D-scherm kon je niet alleen 3D-foto’s bekijken en maken, maar ook 3D-video’s afspelen en waren er enkele 3D-games. Hierbij was het wel van belang het toestel recht voor je te houden; onder een schuine hoek verdween voor een groot deel het 3D-effect.

Aan de achterkant van de HTC Evo 3D zat een speciale 3D-camera waarmee je 5 megapixel foto’s kon maken. Door de toepassing van twee camera’s kon je ook 3D foto’s maken. Elke camera wist het beeld vast te leggen vanuit een andere hoek. Tevens was het mogelijk om video’s op deze manier te maken. Aan de voorkant was een 1.3 megapixel front-camera te vinden.

Verder was de smartphone uitgerust met 1.2 GHz dual-core processor met 1GB RAM en 1GB opslagruimte dat uit te breiden was met een geheugenkaart van maximaal 32GB. Over de Android 2.3 Gingerbread interface lag de eigen skin; HTC Sense. Later bracht HTC de update uit naar Android 4.0 Ice Cream Sandwich voor de Evo 3D. De accucapaciteit bedroeg 1730 mAh. Er was een FM-radio, HDMI-uitgang en een fysieke cameraknop. De HTC werd gezien als stevig, met een zachte kunststof achterkant met aluminium accenten.

De HTC Evo 3D verscheen in 2011 op de markt en kreeg een flinke prijs mee; 599 euro. De grootste concurrent die dezelfde markt bediende, was de LG Optimus 3D die we eerder in ‘De vergeten smartphone’ hebben besproken.

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HTC Evo 3D samengevat in 5 punten: