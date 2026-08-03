Android 17 QPR1 Beta 8 uitgebracht: dit brengt de nieuwe versie

Google heeft een nieuwe testversie uitgebracht van Android 17. In de nieuwste versie, die vanaf nu voor de Pixels gedownload kan worden, worden verschillende fijne verbeteringen doorgevoerd.

Android 17 QPR1 Beta 8

Een nieuwe testversie van Android 17 is verschenen. Om precies te zijn gaat het om Android 17 QPR1 Beta 8, die verschillende verbeteringen brengt. Het gaat vooral om verbeteringen achter de schermen, waaronder problemen met de vingerafdrukscanner. De changelog met de verbeteringen hebben we hieronder voor je neergezet.

Een probleem met het bufferbeheer van het audioframework veroorzaakte onverwachte, luide audiovervorming en ruis tijdens het afspelen van media en interacties met meldingen.

Een probleem waarbij het Pixel Tablet Speaker Dock regelmatig offline ging of geen verbinding kon maken na aansluiting.

Een bug in de NFC-service zorgt ervoor dat getroffen NFC-tags geen gegevens meer kunnen lezen of URL’s niet meer kunnen openen.

Een probleem waarbij vingerafdrukauthenticatie niet wordt geactiveerd bij het ontgrendelen van het apparaat

De update komt beschikbaar voor de modellen Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold en Pixel 10a. Je moet om de update te krijgen wel deel uitmaken van het bètatestprogramma.

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