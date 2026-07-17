Android 17 QPR1 Beta 7 verschenen: pakt verschillende frustraties aan

Google heeft een nieuwe testversie van Android 17 uitgebracht. Met de Android 17 QPR1 Beta 7 update worden verschillende zaken aangepakt die bij verschillende gebruikers voor irritatie zorgde. De update komt als eerst beschikbaar voor de Google Pixel-toestellen.

Android 17 QPR1 Beta 7

Google heeft de uitrol gestart van Android 17 QPR1 Beta 7 voor geschikte Pixel-smartphones. Deze nieuwe testversie bevat geen grote nieuwe functies, maar richt zich vooral op het verbeteren van de stabiliteit en het oplossen van problemen die in eerdere bèta’s zijn ontdekt. De update, met buildnummer CP31.260623.005, bouwt voort op eerdere Android 17 QPR1-bèta’s. Waar eerdere versies vooral nieuwe functies toevoegde, ligt de nadruk nu op een soepelere dagelijkse gebruikerservaring.

Een van de belangrijkste verbeteringen is een oplossing voor Battery Share. In eerdere bèta’s werkte de functie voor omgekeerd draadloos opladen niet altijd goed. Het inschakelen via de snelle instellingen kon ervoor zorgen dat opladen helemaal niet startte of dat alleen de laadanimatie werd weergegeven zonder daadwerkelijk stroom door te geven. Volgens Google werkt deze functie na de update weer zoals bedoeld.

Ook de Snelle instellingen krijgen verschillende verbeteringen. Zo is een visuele fout opgelost waarbij er een lege ruimte ontstond tussen het batterijpercentage en het mobiele netwerksymbool zodra wifi werd uitgeschakeld. Daarnaast is een probleem verholpen waardoor het aanpassen van de lettergrootte via het paneel met snelle instellingen tot systeemcrashes kon leiden.

Gebruikers die hun Pixel regelmatig aansluiten op een extern scherm, krijgen eveneens een verbetering. In eerdere testversies waren de pictogrammen op de taakbalk onverwacht links uitgelijnd. Dat zorgde voor speculatie dat Google een nieuw ontwerp aan het testen was. Met Android 17 QPR1 Beta 7 blijkt dat echter een fout te zijn geweest. De pictogrammen staan nu weer netjes gecentreerd, zoals in eerdere versies.

De update is beschikbaar voor degenen met een Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold en Pixel 10a. Hiervoor moet je wel deelnemen aan het bètaprogramma.