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    Motorola Edge 70 Max aangekondigd: heeft groot scherm en 7100 mAh batterij

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Motorola heeft de Motorola Edge 70 Max officieel aangekondigd. De nieuwe smartphone richt zich op gebruikers die veel gamen, streamen of onderweg video’s bekijken en combineert krachtige hardware met een opvallend grote batterij en een premium ontwerp.

    Motorola Edge 70 Max

    Vandaag maken we kennis met de nieuwe Motorola Edge 70 Max. De Edge 70 Max draait op het Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform, dat volgens Motorola zorgt voor snellere prestaties, betere AI-mogelijkheden en soepel multitasken. Het toestel beschikt over maximaal 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslagruimte. Om de prestaties ook tijdens intensief gebruik op peil te houden, is een nieuw koelsysteem met een grote dampkamer en vloeibaar metaal toegepast.

    Aan de voorkant vind je een 6,82 inch QHD+ AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz. Volgens Motorola is dit het helderste display in zijn categorie, met een piekhelderheid tot 7000 nits. Daarnaast ondersteunt het scherm 10-bit kleurweergave en is het Pantone-gekalibreerd voor een natuurgetrouwe kleurweergave.

    Eén van de opvallendste onderdelen is de 7100 mAh batterij, waarmee je volgens Motorola langdurig kunt gamen, streamen en videobellen. Opladen gaat via 90W, terwijl ook 25W Qi2 magnetisch draadloos opladen wordt ondersteund.

    Voor fotografie is de Edge 70 Max uitgerust met een 50 megapixel Sony-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS) en AI-beeldverwerking. Verder zijn een 8 megapixel groothoeklens met macro-functie en een 32 MP-selfiecamera aanwezig, waarbij ook 4K-video met de frontcamera mogelijk is. AI-functies zoals Photo Enhancement Engine en Signature Style helpen automatisch bij het optimaliseren van foto’s.

    Motorola Edge 70 Max header

    Ook op het gebied van duurzaamheid zet Motorola stappen. De Edge 70 Max heeft een frame van aluminium, een matte glazen achterkant en voldoet aan MIL-STD-810H-tests voor stevigheid. Daarnaast beschikt het toestel over Corning Gorilla Glass 7i en een IP68/IP69-certificering voor bescherming tegen stof en water.

    De smartphone verschijnt in drie Pantone-kleuren: Aqua Gray, Dark Shadow en Ice Melt. Motorola benadrukt dat het merk het toestel levert in een volledig recyclebare, plasticvrije verpakking en maakt gebruik van gerecyclede metalen en kunststoffen.

    De Motorola Edge 70 Max is vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland en België met een adviesprijs van 799 euro voor de uitvoering met 8GB RAM en 256GB opslagruimte.

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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