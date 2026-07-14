Samsung rolt juli-update voor Galaxy S26-serie

De bezitters van de Samsung Galaxy S26-modellen kunnen een nieuwe update downloaden. De fabrikant rolt voor de nieuwste high-end smartphones de update van juli uit. Het is de nieuwste update die voor Android gedownload kan worden.

Juli-update voor Galaxy S26-serie

De Samsung Galaxy S26, S26+ en de S26 Ultra worden alle drie bijgewerkt met een nieuwe update. Dimitri laat ons weten dat de smartphoneserie vanaf nu bijgewerkt wordt met de beveiligingsupdate van juli. In deze update zitten vele fixes en patches vanuit Google. Bovenop deze update heeft Samsung zelf ook nog patches toegevoegd. Met deze update ben je dus weer helemaal up-to-date, doordat je over de nieuwste softwareversie beschikt.

Samsung rolt de update vanaf nu uit in ons land. Het kan even duren totdat gebruikers hiervan een melding krijgen. Wil je daar niet op wachten, dan kun je via het menu met instellingen, en dan bij ‘Software-update’ handmatig controleren op updates.

Samsung Galaxy S26 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 629,00 euro

Samsung Galaxy S26+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 749,00 euro