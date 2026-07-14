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    Samsung rolt juli-update voor Galaxy S26-serie

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    De bezitters van de Samsung Galaxy S26-modellen kunnen een nieuwe update downloaden. De fabrikant rolt voor de nieuwste high-end smartphones de update van juli uit. Het is de nieuwste update die voor Android gedownload kan worden.

    Juli-update voor Galaxy S26-serie

    De Samsung Galaxy S26, S26+ en de S26 Ultra worden alle drie bijgewerkt met een nieuwe update. Dimitri laat ons weten dat de smartphoneserie vanaf nu bijgewerkt wordt met de beveiligingsupdate van juli. In deze update zitten vele fixes en patches vanuit Google. Bovenop deze update heeft Samsung zelf ook nog patches toegevoegd. Met deze update ben je dus weer helemaal up-to-date, doordat je over de nieuwste softwareversie beschikt.

    Galaxy S26 juli update

    Samsung rolt de update vanaf nu uit in ons land. Het kan even duren totdat gebruikers hiervan een melding krijgen. Wil je daar niet op wachten, dan kun je via het menu met instellingen, en dan bij ‘Software-update’ handmatig controleren op updates.

    Samsung Galaxy S26 productafbeelding
    Samsung Galaxy S26
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    Prijzen vanaf: 629,00 euro
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    Samsung Galaxy S26+ productafbeelding
    Samsung Galaxy S26+
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    Prijzen vanaf: 749,00 euro
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    Samsung Galaxy S26 Ultra productafbeelding
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1069,00 euro
    Alle informatie

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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