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    Android beveiligingsupdate juli 2026 uitgebracht

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Iedere maand brengt Google een nieuwe security-patch uit voor Android. Het bedrijf heeft nu de beveiligingsupdate van juli uitgebracht, die verspreid kan worden naar de verschillende smartphones en andere Android-apparaten.

    Juli-update beschikbaar voor Android

    Google heeft de beveiligingsupdate van juli uitgebracht voor het Android-besturingssysteem. Ook deze maand worden weer een reeks verbeteringen in de beveiliging doorgevoerd. Het gaat dan om patches per Android-versie, maar ook om patches die nodig zijn voor verschillende technische componenten (denk aan de chipset) of om andere onderdelen. Uit de koker van Google komen deze maand in totaal 41 patches rollen. Vijf daarvan zijn aangeduid als kritiek. Omdat dergelijke informatie kwaadwillende in de kaart kan spelen, worden deze gegevens niet gedeeld.

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    Zelf rolt Google de update als eerst uit naar de Pixel-modellen. Fabrikanten kunnen hiermee ook aan de slag, en Nothing is hiermee al begonnen voor de Nothing Phone (1).

    In de komende tijd zullen de nodige toestellen deze nieuwe update aangeboden krijgen. Is dat het geval bij jouw smartphone, dan horen we dat heel graag van je. Stuur ons een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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