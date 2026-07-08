Goedkope smartphones onder druk: waarom budgetmodellen steeds schaarser worden

Ben je van plan om binnenkort een betaalbare smartphone te kopen? Dan kan het slim zijn om niet te lang te wachten. Volgens analistenbureau Omdia staan vooral budget- en middenklassetoestellen onder druk door de sterk gestegen prijzen van werkgeheugen (DRAM) en opslagchips (NAND).

Sterven goedkope smartphones uit?

Uit het nieuwste onderzoek van Omdia blijkt dat de wereldwijde leveringen van smartphones met een prijs onder de 400 dollar dit jaar naar verwachting met ruim 22 procent dalen. De belangrijkste oorzaak is de flinke stijging van de kosten voor geheugencomponenten, die een steeds groter deel van de totale productiekosten uitmaken.

Voor smartphones onder de 400 dollar bestaat inmiddels bijna 60 procent van de materiaalkosten uit geheugen. Bij de allergoedkoopste toestellen loopt dat zelfs op tot meer dan 64 procent. Fabrikanten proberen die extra kosten nog op te vangen door te besparen op onderdelen zoals schermen, camera’s of draadloze modules, maar bij budgettelefoons is daar nauwelijks nog ruimte voor. Die worden immers al zo voordelig mogelijk samengesteld.

Daardoor kiezen verschillende fabrikanten ervoor om hun focus langzaam te verleggen naar duurdere modellen. Volgens Omdia behoren onder meer Xiaomi, Oppo, vivo, Honor en Transsion tot de merken die hun prijzen verhogen of het budgetsegment afbouwen om de winstmarges op peil te houden.

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Bij premium-smartphones is de situatie anders. Hoewel ook daar de prijzen van geheugen zijn gestegen, vormen deze onderdelen een veel kleiner deel van de totale productiekosten. Fabrikanten kunnen bovendien besparen door bijvoorbeeld een oudere processor te gebruiken, een goedkoper scherm te kiezen of de camera-uitrusting aan te passen. Daardoor blijft het hogere segment winstgevender.

Omdia verwacht daarom een duidelijke verschuiving op de smartphonemarkt. Terwijl de totale markt in 2026 naar verwachting met 12 procent krimpt, zouden smartphones boven de 400 dollar juist met 5,7 procent groeien. Volgens de onderzoekers komt dat niet alleen doordat fabrikanten zich meer op het hogere segment richten, maar ook omdat kopers van duurdere smartphones minder gevoelig zijn voor prijsstijgingen.

Voor jou als consument kan dat betekenen dat het aanbod van betaalbare smartphones de komende tijd kleiner wordt en dat prijzen in het budgetsegment verder oplopen. Fabrikanten lijken steeds vaker te kiezen voor toestellen waar meer marge op zit, terwijl het ontwikkelen van echt goedkope smartphones door de stijgende geheugenkosten steeds lastiger wordt.

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