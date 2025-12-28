DroidApp Awards: dit zijn de 5 beste smartphones van 2025

Er zijn in 2025 een hoop nieuwe toestellen uitgebracht. Het ene toestel is spraakmakender dan het andere model. Maar wat zijn volgens de redactie van DroidApp de beste smartphones van 2025? Dat vertellen we je in de DroidApp Awards.

Ieder jaar geven we je een overzicht met de beste smartphones van het afgelopen jaar. Dit doen we door de DroidApp Awards uit te reiken aan het eind van het jaar. In totaal krijgen vijf smartphones deze prijs mee naar huis. Waarin blinken de verschillende toestellen uit?

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi mag wat ons betreft trots zijn op de onlangs gepresenteerde Xiaomi 15T Pro. Dit toestel is volgestopt met interessante specificaties en biedt bovenal een erg goede camera; zo schreven we in de Xiaomi 15T Pro review. Daarbij ziet de smartphone er goed uit en krijgt het toestel langere tijd updates en profiteer je van een lange batterijduur. Het allermooiste: je kunt hem voor 599 euro kopen bij Belsimpel (in plaats van 799 euro). (Bijna) een no-brainer.

OnePlus 15

Een smartphone die dit jaar ook al hoge punten scoorde, was de OnePlus 15, zo kon je lezen in de OnePlus 15 review. De telefoon in kwestie heeft een flink verbeterde camera en een ongekende batterijduur. De smartphone heeft namelijk een 7400 mAh accu. Tel daar een fijn scherm en goede geluidskwaliteit bij op en je hebt een bijna perfect toestel. Wel is het updatebeleid korter dan bij verschillende andere toestellen.

Google Pixel 10 Pro XL

Is de Google Pixel 10-serie spannend, nee, niet bepaald. Maar in onze Pixel 10 Pro XL review waren we erg positief over de telefoon. De accuduur is duidelijk verbeterd en de telefoon biedt een erg goede camera. De smartphone is lange tijd verzekerd van updates. Wat ons het meest bevalt aan de Pixel-toestellen: de software. Dankzij Android 16 met Material 3 Expressive krijg je een ontzettend strak, gelikt stuk software voorgeschoteld. Het zit allemaal erg goed in elkaar! Vind je de Pixel 10 Pro XL te groot? De Pixel 10 Pro biedt dezelfde camera, in een kleiner jasje.

Motorola Edge 60 Fusion

Wil je niet zoveel geld uitgeven aan een nieuwe telefoon, maar wel een fijn toestel hebben? Dan adviseren we de Motorola Edge 60 Fusion. Deze fijne telefoon ligt prettig in de hand, heeft een erg goede batterijduur en een camera die mooie foto’s maakt. In onze Motorola Edge 60 Fusion review hebben we dit toestel met een 9 beoordeeld! Wel jammer is dat je nog altijd niets aan Moto AI hebt, maar goed, dat is geen dealbreaker voor dit toestel.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung probeert jaar na jaar te imponeren met de foldables. Dat doet het merk dit jaar met de Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Z Fold 7. Die laatste is weer een stap omhoog en wordt positief ontvangen. Het is een heel dun toestel, dat opengeklapt een fijn groot scherm biedt. Daarbij stelt de Galaxy Z Fold 7 niet teleur wat betreft de prestaties. De hoofdcamera scoort goed, al is de kwaliteit van de andere lenzen wat minder. De telefoon krijgt zeven jaar updates en is inmiddels een stuk in prijs gezakt.

