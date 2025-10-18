Xiaomi 15T Pro review: nieuwe high-end is goedkoper en nóg beter

Xiaomi presenteerde in september haar nieuwe vlaggenschepen: de 15T-serie. Voorzien van verschillende verbeteringen, en vooral: een nog betere camera. In de afgelopen maand hebben we de Xiaomi 15T Pro uitgebreid aan de tand gevoeld. Hoe dat is bevallen, lees je terug in de Xiaomi 15T Pro review.

Xiaomi 15T Pro getest!

De nodige smartphones komen voorbij op de redactie. Al onze reviews maken we met veel liefde, passie en aandacht. Aan het rijtje reviews wordt nu de Xiaomi 15T Pro toegevoegd. De smartphone hebben we in de afgelopen maand uitgebreid getest, en dus is het tijd om de balans op te maken. Is het tijd om naar de winkel te rennen?

Unboxing

De Xiaomi 15T Pro wordt geleverd in een rechthoekige verpakking, waar je direct het toestel zelf tegenkomt. Daarnaast levert het merk gelijk een fijne, maar niet spannend, siliconen-hoesje mee, net als een simnaald, wat papierwerk en een USB-C kabel. Een screenprotector is vanuit de fabriek al op het scherm geplakt. Je kunt dus direct genieten van je nieuwe smartphone.

Design en interface

Xiaomi voorziet de 15T Pro van een vrij flink jasje. Qua formaat is het toestel net zo groot als de Galaxy S25 Ultra van Samsung. Het toestel meet 162,7 x 77,9 x 8,0 millimeter en een gewicht van 210 gram. Aan de voorkant valt natuurlijk direct het 6,83 inch grote AMOLED-scherm op, dat een resolutie biedt van 2772 x 1080 pixels biedt. Uiteraard is er een hoge verversingssnelheid aanwezig, die uitkomt op 144Hz.

De telefoon van Xiaomi kan overweg met een maximale helderheid van 3200 nits. Het scherm is perfect afleesbaar op zonnige dagen. Ook in de Zwitserse bergen ervaren we geen enkel probleem op de dagen met veel zon. Het toestel is vervaardigd uit aluminium en dat voelt goed aan. Daarbij ligt de 15T Pro door de lichte afrondingen aan de achterkant, ook prettig in de hand. We hebben de smartphone in de zilveren kleur en heeft een premium voorkomen.

Aan de achterkant van de Xiaomi vinden we een drietal camera’s. We zullen later in de Xiaomi 15T Pro review hier uitgebreid op terugkomen. De toetsen van de telefoon bevinden zich aan de rechterkant, terwijl de ingang voor de simkaart aan de onderkant van de smartphone zit.

Interface

Ben je bekend met Xiaomi-toestellen, dan zal de interface op de Xiaomi 15T Pro je op dit moment bekend voorkomen. Op dit moment, want we verwachten eind deze maand de update naar Android 16 met HyperOS 3. In München waren we aanwezig bij de aankondiging van de telefoon. Toen werd de verwachting geschept, dat het toestel vanuit de doos op Android 16 draaide, maar dat is dus niet zo. Op dit moment vinden we dus Android 15 met HyperOS 2 op de smartphone. Wel zullen met HyperOS 3 verschillende nieuwe functies toegevoegd worden, voornamelijk op het gebied van AI en interface-wijzigingen.

Kom je van een ander merk smartphone, dan kan het ontwerp van de interface even wennen zijn. HyperOS zit namelijk net wat anders in elkaar dan Samsung of de skin van andere merken. Er is goed mee te werken. Het menu kan je apps onderverdelen in categorieën en ook heb je een optie om app-iconen te groeperen op kleur. Vanaf de bovenkant van het scherm heb je uiteraard toegang tot snelle instellingen en notificaties. Je kunt voor het vergrendelscherm ook kiezen voor het Always On Display, dat je kunt stijlen naar eigen wens met teksten, klokken en achtergronden.

Communicatie en multimedia

Op het gebied van communicatie heb je weinig reden tot klagen met de 15T Pro. De smartphone levert een prima gesprekskwaliteit af en kan ook goed overweg met verschillende netwerken. Ook op vakantie in Duitsland, Italië, Zwitserland en Frankrijk hebben we geen problemen hiermee ondervonden. Je kunt twee simkaarten in de telefoon stoppen. Wil je een eSIM gebruiken, dan vervalt de mogelijkheid om een tweede fysieke simkaart te plaatsen.

De Xiaomi 15T Pro biedt uiteraard de ondersteuning voor het 5G-netwerk. Daarnaast kan je de telefoon verbinden met een WiFi 7-netwerk of lager en is er Bluetooth, GPS en NFC. Bellen en SMS’en gaat via de Google-apps en typen met Gboard.

Wat betreft multimedia heeft de Xiaomi 15T Pro ook genoeg te bieden. Naast een mooi beeldscherm dat helder genoeg kan op zonnige dagen, is er een set stereo-speakers. Als we luisteren naar onze favoriete muziek, dan valt op dat de 15T Pro prima geluid laat horen. Het geluid kan zacht genoeg, maar juist ook goed hard, dit allebei zonder vervelend te vervormen. Hier kan de muziekliefhebber wel blij van worden!

Camera

Wil je alles uit de camera halen, dan ben je bij Xiaomi aan het goede adres. De 15-serie heeft hier een schepje bovenop gedaan, zo schreven we in de Xiaomi 15 Ultra review. Ook in de Xiaomi 15 review waren we erg te spreken over de camera, en in een vergelijkende test hebben we deze twee modellen tegenover elkaar gezet. De smartphonefabrikant werkt voor de fotografie samen met Leica, en doet dat ook bij de Xiaomi 15T Pro. Bij het starten van de camera-app kun je kiezen met welke stijl je wilt fotograferen. Hierbij kun je kiezen voor Vibrant met meer verzadiging, of een authentieke stijl met meer realistische kleuren. Wat je voorkeur heeft is persoonlijk, maar je kunt altijd achteraf nog van stijl veranderen.

Aan de achterkant zijn drie camera’s geplaatst. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel periscoop-telelens en een 12 megapixel groothoeklens. Zaken als optische beeldstabilisatie (OIS), PDAF autofocus, een handmatige modus en een LED-flitser zijn allemaal aanwezig.

Boordevol mogelijkheden dus, maar hoe presteert de camera? Kijken we naar de foto’s die de Xiaomi schiet, dan valt op dat de fotokwaliteit hoog ligt, zoals we eigenlijk wel gewend zijn van Xiaomi-toestellen in dit segment. Beelden zijn kleurrijk en bieden een goede balans tussen donkere en lichte elementen in een beeld. Foto’s zitten vol details en zijn scherp. Het valt op dat de camera erg consistent is en het dus niet bij iedere foto weer de vraag is wat eruit komt rollen. Dat geldt niet alleen voor de foto’s die met de hoofdcamera worden gemaakt, maar ook met de zoomlens en de groothoeklens. Hoewel met die laatste licht kleurverschil is te zien, is dit doorgaans niet storend.

In de avonduren stelt de camera van de Xiaomi 15T Pro je ook niet teleur. Scherpe, detailrijke beelden zijn het resultaat. Zelfs de groothoeklens levert nette foto’s af, en inzoomen met 5x is geen probleem. Na honderden foto’s gemaakt te hebben met de telefoon, kunnen we stellen dat de Xiaomi 15T Pro hier één van zijn grote pluspunten laat zien.

We hebben het digitale fotoalbum gevuld met veel foto’s die we met de Xiaomi hebben geschoten. Hier vind je foto’s die rechtstreeks uit het toestel komen, gemaakt in verschillende landen, onder verschillende omstandigheden.

Vergelijking met Google Pixel 10 Pro XL

We hebben de Xiaomi vergeleken met de camera van de Google Pixel 10 Pro XL, die we eerder uitgebreid hebben besproken in de Pixel 10 Pro XL review. We zien als we vergelijkingsmateriaal hebben, dat er toch wel wat verschillen in zitten.

Hieronder vind je een foto gemaakt met de hoofdcamera. De Pixel, die dezelfde camera heeft als de Pixel 10 Pro (dus zonder XL), laat veel meer details zien in het gebouw rechts in beeld. Ook vinden we de foto’s net wat doffer, zo zie je terug in het water. Wel valt dit voornamelijk pas op als je de twee smartphones naast elkaar legt. We zien deze verschillen ook bij de 2x en 5x zoom. In de avonduren ogen de foto’s van Xiaomi warmer, al toont de Pixel minder ruis.

Videocamera

Met de Xiaomi 15T Pro kun je dus prima foto’s maken, maar ook aan de filmers heeft de fabrikant gedacht. Met de telefoon heb je de mogelijkheid om te filmen in maximaal 8K-resolutie. Dit gebeurt dan met een framerate van 30fps. Wil je met een hogere framerate filmen, dan kies je voor 4K of lager, want dan kun je zelfs met 120fps filmen. De videokwaliteit is hier ook prima in orde, en ook ingezoomd krijg je nog verrassend goede details. Hieronder kun je de video bekijken, die we met het toestel hebben geschoten.

Prestaties en accuduur

Geen high-end Snapdragon-chipset van Qualcomm, maar de MediaTek Dimensity 9400+ processor vinden we terug in de Xiaomi 15T Pro. Is dat een nadeel? Zeker niet. In de afgelopen weken dat we met het toestel hebben gelopen, hebben we geen nadelen hieraan ontdekt. Taken worden snel uitgevoerd en we merken geen vervelende eigenschappen of dingen. De telefoon wordt bijgestaan door 12GB aan werkgeheugen.

Qua opslagruimte zit het ook wel goed. De Xiaomi 15T Pro is leverbaar met 256GB, 512GB of 1TB aan opslagruimte.

Batterij

Als je de reviews van DroidApp gewend bent, dan besteden we veel aandacht aan het uithoudingsvermogen van de smartphones. We gebruiken geen benchmark of dat soort gesimuleerde testen. We kijken echt naar het échte gebruik in de praktijk, en daar gooit de Xiaomi erg hoge ogen. Geniet je van een vakantie en ga je een dag op pad, dan kun je de powerbank gerust thuis laten. De 5500 mAh accu levert ontzettend goed werk af.

Gebruik je de Xiaomi op voornamelijk 5G-netwerk, dan is twee dagen te halen. We noteerden een screen-on-time van 6- 6,5 uur. En daar hoef je echt geen gekke kunstjes voor uit te halen. Gebruik je het toestel op WiFi, dan zal de telefoon nog veel langer meegaan. Hiermee is de accucapaciteit vele malen beter dan de Xiaomi 15 en de Xiaomi 15 Ultra die veel onzuiniger zijn uren slijt. Opladen kan met maximaal 90W of 50W draadloos. Hier word je als gebruiker blij van!

Energielabel

Het energielabel is verplicht sinds de nieuwe wetgeving van de Europese Unie. Dat betekent dat het nieuwe toestel van Xiaomi dus ook een energielabel meekrijgt. In het geval van de 15T Pro zien we energielabel A, een batterijduur van 57 uur en 43 minuten volgens de testmethode en een valbescherming A. Er is reparatiescore C en een beloofde batterijcycli van 1600 keer.

Updatebeleid

Dan het updatebeleid. Je bent zeker van zes jaar beveiligingsupdates. Daarbij krijgt het toestel vijf Android-upgrades. Eigenlijk blijven er nog vier over, omdat deze dus nog met Android 15 op de markt gebracht wordt.

Beoordeling

Xiaomi weet keer op keer toestellen uit te brengen met een goede score. Dat is bij de Xiaomi 15T Pro ook het geval. De smartphone levert perfecte foto’s af, biedt een geweldige batterijduur en ziet er goed uit. Er is een mooi scherm en ook de processor laat geen steken vallen. Grote nadelen zijn we in de afgelopen drie weken dan ook niet tegengekomen. Puntje van aandacht is vooral het updatebeleid; dat is bijvoorbeeld bij Samsung en Google beter, zeker omdat de telefoon niet gelijk met Android 16 op de markt komt, wat voor een bedrag van 799 euro gewoon jammer is. Keerzijde van deze prijs is dan weer, dat veel high-end smartphones met vergelijkbare prestaties beduidend hoger geprijsd zijn. Daarmee heb je met de Xiaomi 15T Pro dus een erg fijne, uitgebreide en toch relatief ‘niet te dure’ telefoon. Wel is HyperOS een echt andere skin dan je misschien gewend bent. Hoewel het prima werkt, kan het voor sommigen flink wennen zijn.

