Google Pixel 10 Pro XL review: groots in (bijna) alles

Google heeft onlangs de nieuwe Pixel 10-modellen gepresenteerd. Het grootste toestel uit de reeks is de Pixel 10 Pro XL, voorzien van een grote batterij, groot scherm en uitgebreide camera. Hoe bevalt het toestel? Je leest het in de Google Pixel 10 Pro XL review.

Google Pixel 10 Pro XL in de test

In de beginjaren van de eerste Pixel-modellen kwamen de smartphones officieel niet uit in Nederland. Daarna ging dat via grijze import en inmiddels worden de toestellen al een aantal jaar officieel uitgebracht in ons land. In augustus werd het doek van de Pixel 10-serie gehaald. Zijn de verschillen met het vorige model groot, of is het meer een kleine aanpassing? We vertellen het je in de Pixel 10 Pro XL review.

Unboxing

Het reviewexemplaar is niet in de definitieve verpakking gestopt, maar wat er inzit, is gelijk aan de versie in de winkels. Dit betekent dat je de Pixel 10 Pro XL geleverd krijgt met wat papierwerk, een simnaald en een USB-C kabel. Voor de overige zaken moet je zelf zorgen. Een oplader wordt niet meegeleverd en ook zit er niet, zoals we soms bij andere merken zien, al een screenprotector op het scherm.

Design en interface

De toevoeging ‘XL’ geeft al aan, dat dit niet zomaar een doorsnee smartphone is. Vergelijk het met de Galaxy S25 Ultra. Qua formaat is deze vrijwel gelijk als dat toestel, en ook is het formaat hetzelfde als dat van de Pixel 9 Pro XL. Heb je grote handen, dan ligt het toestel prima in de hand, maar met kleinere handen zal dat iets minder aangenaam zijn. Wel is de smartphone aan de zware kant. De Pixel 10 Pro XL heeft namelijk een gewicht van 232 gram. Nu vragen we ons af of je direct het verschil voelt tussen bijvoorbeeld de 218 gram van de S25 Ultra en deze Pixel, maar grote kans dat je nu een lichter toestel gewend bent. In de testperiode was het in het begin wennen, maar vervelend werd het nooit.

De Google Pixel 10 Pro XL is voorzien van een 6,8 inch beeldscherm. Dit is een OLED-paneel met een resolutie van 2992 x 1344 pixels. Daarbij is er uiteraard een dynamische verversingssnelheid van 1-120Hz. In de instellingen kan gekozen worden voor een natuurlijke weergave of adaptieve kleurweergave. Opvallend is dat wanneer je voor het laatste kiest, er zwarte randen te zien zijn op het scherm, vooral op een zonnige dag. Qua kleuren vinden we adaptief iets mooier, maar de standaard natuurlijke weergave voldoet ook zeker. Het scherm kan voldoende gedimd worden in de avonduren en fel genoeg op zonnige dagen.

Over de zwarte randen, laat Google ons weten dat dit geen fout, maar een producteigenschap is. Wat je ziet, is een functie die bedoeld is om de kijkervaring buitenshuis te optimaliseren. De Pixel geeft dan prioriteit aan het verhogen van de helderheid in het belangrijkste gedeelte van het scherm, zodat dit beter afleesbaar is.

De vingerafdrukscanner bevindt zich eveneens in het scherm en doet zonder moeite uitstekend zijn werk. Daarbij is het voordeel van een Pixel-toestel dat je de gezichtsherkenning ook kunt gebruiken om bijvoorbeeld in te loggen bij een bank-app; ook hierin levert de Pixel goed werk af, al heeft de scanner meer moeite in het donker. De mogelijkheden met de gezichtsherkenning zijn uitgebreider dan de meeste andere Android-toestellen. De selfiecamera is een 42 megapixel camera en daarmee wat verbeterd in kwaliteit, ten opzichte van het voorgaande model.

Aan de achterkant zien we de bekende Pixel camerabalk, met daarin drie lenzen. Later in de Pixel 10 Pro XL review zullen we uitgebreid terugkomen op de camera. In de balk bevindt zich verder een flitser en een temperatuurmeter. De rechterkant van het toestel biedt de volumetoets en de power-button. Ben je een smartphone gewend van een ander merk, dan zal het wennen zijn dat deze toetsen omgedraaid zitten. Met bijvoorbeeld een OnePlus of Samsung maak je razendsnel een screenshot met één hand, maar doordat deze toetsen bij de Pixel omgedraaid zitten heb je daar twee handen nodig, als je dit via de knoppencombinatie wil doen. De Google Pixel 10 Pro XL voelt erg degelijk en stevig aan. Dat mag ook wel, voor de prijs van het toestel.

Wil je je toestel beschermen, dan kun je eventueel het originele siliconen Pixelsnap-hoesje kopen bij Google. Voor de review leverde Google dit hoesje mee. Het hoesje voelt prettig aan, ook in het dagelijks gebruik, maar zestig euro voor een siliconen hoesje gaat natuurlijk nergens over. Er zijn op het internet genoeg hoesjes te vinden die vast en zeker in de buurt komen en minder kosten. Hoewel het Pixelsnap hoesje erg fijn is, is het wel een onwijze stofmagneet. Het verzamelt in grote getalen stof.



Pixelsnap

We hadden het in de review van de Pixel 10 Pro XL al over Pixelsnap, maar wat is Pixelsnap? Mocht je bekend zijn met de producten van Apple, dan weet je vast wat MagSafe is. Dat is een magnetische ring in het toestel; waardoor je, in dat geval, de iPhone zonder moeite bevestigt aan een (auto-)houder, wallet of een ander accessoire zoals bij het draadloos opladen. Google biedt nu met Pixelsnap een vergelijkbare optie aan. Alle Pixel 10-modellen bieden deze ring met een magneet. Handig is bijvoorbeeld dat je op die manier ook je telefoon ‘draadloos’ kunt laden, terwijl je het toestel gewoon vast kunt houden.

Interface

De interface van de Google Pixel-modellen wordt door velen geroemd. Toch is niet iedereen even enthousiast. Je kunt namelijk niet zoveel personaliseren als bij verschillende andere Android-fabrikanten. Toch vinden we dat met de Pixel 10 Pro XL wel meevallen. Je kunt de rastergrootte aanpassen, aan de slag met verschillende vormen voor je icoontjes en kiezen voor verschillende kleurenthema’s, die passen bij de ingestelde achtergrond. Het is een minimalistische skin en puur Android. Handig is dat je bijvoorbeeld het app-menu kunt uitschuiven en direct een zoekactie kunt starten naar je favoriete app.

Op het vergrendelscherm kun je zelf kiezen welke snelkoppeling je wilt hebben, en tevens kun je gebruik maken van het Always-on display, desgewenst met een full-screen wallpaper. Ook kun je voor achtergronden op het vergrendelscherm gebruik maken van live-effecten, waarbij bijvoorbeeld een foto met je partner uitgesneden wordt en nog meer van het scherm spat.

Het scherm met de notificaties en snelle instellingen is overzichtelijk. Deze werken ook precies zoals je zou verwachten. Het toestel voelt erg snel aan, en ook de software zit erg goed in elkaar. Laat dat maar aan Google over. Uiteraard blijft het erg persoonlijk welke skin je op een smartphone het meest prettig vindt, maar die van de Pixel valt hier goed in de smaak.

Communicatie en multimedia

De Pixel 10-modellen van buiten de Verenigde Staten worden geleverd met ondersteuning voor een fysieke simkaart, al kun je uiteraard ook in de instellingen ervoor kiezen om alsnog een eSIM toe te voegen. Voor bellen zorgt de Google Telefoon-app dat je kunt telefoneren, en dat is een prettig werkende applicatie. Onlangs werd deze toepassing voorzien van het Material 3 Expressive sausje, en daarmee helemaal bij de tijd. De gesprekskwaliteit van telefoonoproepen is erg goed. Gesprekken zijn helder en de persoon aan de andere kant van de lijn is goed verstaanbaar.

Het beeldscherm is ideaal voor het kijken van video’s of films, maar hoe zit het met de geluidskwaliteit? Wat direct opvalt is dat het volume vrij hard kan. Het geluid klinkt vol en het is een bak geluid dat je over je heen krijgt. Hier kan de muziekliefhebber zeker van genieten!

Camera

Een belangrijke key-feature bij de Pixel-modellen. Keer op keer weet Google met haar toestellen een camera te bieden die niet teleurstelt. Dat succes moet de Pixel 10 Pro XL voortzetten. Hiervoor is de telefoon uitgerust met drie camera’s. De hoofdcamera is een 50 megapixel lens met een diafragma van f/1.68. Verder is er een 48 megapixel groothoeklens en een telelens van 48 megapixel. Met die laatste lens is het mogelijk om 5x optische zoom te gebruiken.

In de gebruiksvriendelijke camera-app vind je verder nog meer zoom-opties. Zo kun je ook nog 10x zoomen, maar ook nog tot 100x zoomen. Middels Pro Res Zoom, zoals Google de functie noemt, wordt het beeld gecombineerd met AI en zo een eindresultaat voorbereid. Hoe verder je inzoomt, hoe meer AI erop losgelaten wordt.

Dat laatste blijkt ook in de praktijk. Zo hebben we een foto van een bushaltebord gemaakt met 100x zoom. De kunstmatige intelligentie heeft de tekst niet kunnen ontcijferen. Ook ziet het geheel er wat strak afgemaakt uit. Overigens; 100x zoom is onwijs ver voor een smartphone en het is toch knap dat AI toch nog aardig er wat van kan maken. Bij het bankje in de heide, ver in de verte, weet AI ook niet het tot een mooi bankje te maken; met 30x zoom wordt het ‘iets meer’ een bankje; maar het beste is om het dan bij 10x zoom te houden. Het hangt ook grotendeels af van je onderwerp.

Fotokwaliteit

Maar hoe is de fotokwaliteit van de Google Pixel 10 Pro XL? We hebben de camera van de smartphone getest onder verschillende omstandigheden en op verschillende plekken. We kunnen het kort samenvatten: perfect. Met vrijwel elke situatie weet de Pixel 10 Pro XL uitstekend om te gaan. De camera van de Pixel 10 Pro XL is echt een droom voor degenen die niet willen zeulen met een grote camera; en mooie foto’s willen maken met de smartphone. In vrijwel alle gevallen zijn de resultaten spot-on. Wat verder opvalt is de steeds erg goede balans tussen donkere en lichte elementen in een foto, die zijn goed in balans. In donkere omgevingen inzoomen levert wel wat kwaliteitsverlies op, al is dit niet heel vreemd. We merken ook dat vanuit de hand in de avonduren, de foto’s wat sneller bewogen zijn. Hier heeft AI nog wel een mooie taak. Wel kun je dit achteraf nog finetunen met Google Foto’s. Wellicht kan een software-update hier nog wat verbetering in brengen.

De groothoeklens verdient ook wat aandacht in de review. Deze is namelijk in staat om mooie foto’s te maken. Waar we bij veel smartphones nog een mindere kwaliteit zien, met bijvoorbeeld vervaagde randen, is dat bij de Pixel 10 Pro XL vrijwel niet het geval. Selfies maak je met de 42 megapixel front-camera, en die legt de beelden goed vast.

Onderstaande foto komt rechtstreeks uit de Pixel 10 Pro XL rollen. Wil je meer foto’s zien, bekijk dan hier het digitale fotoalbum.

Camera Coach

Camera Coach leert je beter te fotograferen, met behulp van Gemini. Zo kan de Camera Coach tips geven voor je compositie of framing. Ook kan het van tevoren al laten zien, wat je met het onderwerp in beeld kunt doen. Het stappenplan leidt je door de verschillende zaken om een betere foto te maken.

Wil je nog meer uit de camera halen; dan zijn er verschillende functies die je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld Add Me, een functie die we kennen van andere Pixel-modellen. Hiermee kun je jezelf toevoegen aan een groepsfoto. Handig, als toch iedereen op de foto moet staan. Met Auto Best Take kan de Pixel voor jou kijken welke foto het beste is. Moest je dit eerder handmatig doen, bij de Pixel 10-serie kan dit dus automatisch. Hiervoor wordt eveneens gebruikgemaakt van AI. Twijfel je zelf toch nog, dan kun je ook zelf nog de selectie maken. Ideaal voor als er iemand met ogen dicht op de foto staat, of iemand die net wegkijkt. Het leuke is; de functie kan ook situaties combineren; mocht er geen perfecte foto tussen zitten. Op die manier heb je altijd een leuke (groeps-) foto.

Videocamera

De videocamera zit ook vol met functies en mogelijkheden. Je kunt filmen in maximaal 8K-resolutie, alleen is de framerate dan beperkt tot 30 frames per seconde. In 4K kun je met maximaal 60fps filmen. Onderstaande video hebben we met de smartphone geschoten. Net als dat Google de fotocamera onder controle lijkt te hebben, zijn de video’s van goede kwaliteit.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Prestaties en accuduur

Google plaatst in de Pixel 10-serie de eigen Tensor G5 chipset. Deze vinden we dan ook terug in de Pixel 10 Pro XL. Hoewel eerdere generaties niet altijd even positief ontvangen werden, hebben we geen klagen over deze chipset. Taken worden snel uitgevoerd en gedurende de testperiode zijn we geen vervelende bijwerkingen tegengekomen. Daar werkt de 16GB aan werkgeheugen ook aan mee. Het interne geheugen is net wat je als gebruiker zelf kiest. Bij de Pixel 10 Pro XL heb je keuze uit 256GB of 512GB. De variant met 1TB zijn we nog niet tegengekomen in Nederland.

Er zijn in de nieuwe Pixel-modellen verschillende AI-functies die aangekondigd zijn. Magic Cue bijvoorbeeld. Hiermee kan de telefoon middels AI relevante informatie uit apps geven, zonder dat je hierom hoeft te vragen. Bijvoorbeeld als iemand in een chatbericht vraagt wat je vluchtnummer is, dan geeft Magic Cue deze op basis van een mail van de luchtvaartmaatschappij. Uiteraard is ook Gemini aanwezig, kun je Gemini Live gebruiken om te weten te komen wat je op de camera ziet; en zo zijn er nog meer opties. Niet elke AI-functie werkt even goed in het Nederlands.

Batterij

De accu, toch wel één van de belangrijkste onderdelen in een smartphone-review. In vergelijking met zijn voorganger is de accucapaciteit 500 mAh toegenomen. Dit resulteert in een 5200 mAh grote batterij in de Google Pixel 10 Pro XL. De laatste jaren is de accuduur verbeterd bij Pixel-toestellen en komen ze goed mee met de concurrentie. Hoe zit dat bij dit toestel?

Allereerst goed om te benadrukken: we doen niet aan (statische) testen zoals verschillende andere sites doen. Het verbruik is van veel factoren afhankelijk; waaronder ook een wisselende netwerksterkte wanneer je onderweg bent. We kijken puur naar het verbruik in de praktijk; iets waar je als gebruiker ook mee te maken zal hebben. Je gaat waarschijnlijk niet urenlang YouTube-video’s kijken totdat de batterij leeg is, tenzij je ziek in bed ligt.

De Google Pixel 10 Pro XL levert een erg stabiele accuduur die je zonder problemen de dag (of meer door laat komen). Met intensief gebruik noteren we aan het einde van de dag vaak nog een kwart accupercentage over. De schermtijd bij 5G-gebruik ligt rond de 4,5 uur, met soms een uitschieter naar vijf uur. Gebruik je meer WiFi, dan komt hier nog meer tijd bij. Ben je een gemiddelde gebruiker, dan zijn twee dagen wel mogelijk. Een erg nette score!

Wel kwam Google onlangs in het nieuws met een batterijbeperking die actief wordt vanaf 200 laadcycli. Dat is erg vroeg, en we hebben Google om uitleg gevraagd hoe dit precies zit. Overigens kan het goed zijn dat de impact niet heel erg te merken is voor gebruikers, maar met 200 laadcycli is het vroeger dan andere fabrikanten die pas vanaf 1000 of later de accu verder gaan beschermen. Daarnaast is deze mate van batterijbeperking niet uit te schakelen door de gebruiker. Of dit over een tijdje in de praktijk echt voor problemen gaat zorgen, dat vragen we ons af, maar dat zal in de toekomst duidelijk worden.

Google laat in antwoord op onze vragen nog wel weten dat het bedrijf 7 jaar ondersteuning biedt voor het toestel. Dat heeft geen zin als geen enkele batterij 2032 haalt. De batterijduur en gezondheid op de lange termijn wordt zeer serieus genomen en de Health Assistance is bedoeld om je batterij langer mee te laten gaan. De volledige reactie van Google luidt:

“De levensduur van smartphones wordt steeds langer, en dat geldt ook voor Pixel. Met dat in gedachten willen we ervoor zorgen dat de Pixel-software is ontworpen om aan de veranderende verwachtingen van gebruikers te voldoen. Als onderdeel van onze softwareoplossing hebben we naast onze reeks batterijbeheerfuncties ook batterijgezondheidsassistentie geïntroduceerd om de prestaties en levensduur van de batterij te helpen behouden, ondanks deze veranderingen in de levenscyclus.”

De Pixel 10 Pro XL kun je sneller opladen dan de andere Pixel-toestellen. De maximale oplaadsnelheid ligt op 45W. Het eerder genoemde Pixelsnap met Qi2 draadloos opladen is ook aanwezig op het toestel en laat je opladen met 25W.

Energielabel

Sinds juni moeten toestellen in de Europese Unie een energielabel meekrijgen. Op dit label kun je aflezen hoe het gesteld is met de duurzaamheid van een product en of deze bijvoorbeeld makkelijk te repareren is. De Pixel 10 Pro XL krijgt energiescore B, een reparatiescore B en valbestendigheid A. Daarbij komt de batterijduur uit op 48 uur en 39 minuten en 1000 cycli.

Updatebeleid

Over het updatebeleid kunnen we kort zijn. De Google Pixel 10-modellen krijgen net als eerdere generaties zeven jaar updates. Dit geldt voor zowel de Android OS-updates als voor beveiligingsupdates. De smartphone draait direct op Android 16 en wordt dus bijgehouden tot en met Android 23. Eens per kwartaal verschijnen zogenaamde Pixel Feature Drops, dat zijn updates met nieuwe functies voor Pixel-toestellen. Ook die zullen we tegen gaan komen op de Pixel 10 Pro XL.

Beoordeling

De afgelopen tijd hebben we de Pixel 10 Pro XL als ‘daily driver’ gebruikt. Dat is absoluut niet tegengevallen. De Google Pixel 10 Pro XL is een heerlijk toestel met nauwelijks minpunten. De camera is fantastisch, de accuduur is goed en het toestel kent een hoge gebruiksvriendelijkheid. Dankzij de pure versie van Android vind je snel je weg. Het opladen gaat nog steeds niet razendsnel, maar zal voor de meeste gebruikers voldoen. Wat betreft het design zit het ook wel goed; de telefoon voelt premium aan, al zal de positie van de volumetoets en power-button voor niet-Pixel-gebruikers wennen zijn. Daarbij moet wel gezegd worden dat deze Pixel 10 Pro XL een flinke smartphone is. Wil je profiteren van dezelfde camera en dezelfde eigenschappen, dan kan de Google Pixel 10 Pro ook een interessante keuze zijn.

Met een prijs van 1299 euro is de Pixel 10 Pro XL niet goedkoop. Voor dat geld heb je wel een uitstekende smartphone waar je jarenlang mee vooruit kunt, en waar je veel plezier van zal hebben. Je kunt het nieuwe toestel kopen bij Google, Coolblue, Belsimpel, Mobiel, Bol.com, MediaMarkt. Ook vind je de toestellen bij Odido, KPN en Vodafone.

Google Pixel 10 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1099,00 euro