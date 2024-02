Google Pixel 8 Pro review: fijne allrounder heeft het goed voor elkaar

De Google Pixel-serie is sinds de 7-serie pas officieel in Nederland verkrijgbaar. Nu is het tijd voor de nieuwe reeks; de Pixel 8. De afgelopen weken zijn we bezig geweest met de Pixel 8 Pro. Hoe bevalt deze high-end smartphone? Je leest het in onze Google Pixel 8 Pro review.

Pixel 8 Pro review

De Google Pixel 8-serie is de nieuwste smartphonereeks van Google, en in de afgelopen weken zijn we bezig geweest met de Pixel 8 Pro. We zijn benieuwd of de mindere punten, die naar voren kwamen in de Pixel 7 Pro review, nu zijn aangepakt met het volgende model. Daarbij is het toestel voorzien van verschillende verbeteringen en nieuwe mogelijkheden. Hoe die scoren, testen we voor je in onze Pixel 8 Pro review.

Verkooppakket

In het verkooppakket van de Pixel 8 Pro vinden we allereerst het toestel zelf terug. De smartphone wordt verder geleverd met een USB-C kabel en een adapter van USB-C naar normale USB-A. Een oplaadblokje moet je zelf regelen. Ditzelfde geldt voor een eventueel hoesje of een screenprotector.

Design en interface

Als je naar de Pixel 8 Pro kijkt, dan valt op dat het toestel grotendeels vergelijkbaar is qua ontwerp met dat van zijn voorganger. Dit betekent ook dat de kenmerkende camerabalk aan de achterzijde nog steeds aanwezig is. Het is een stijlelement die ik persoonlijk best prettig vind. Misschien is het niet het mooiste, daarover kan de mening verschillen, maar tijdens het dagelijks gebruik kan wel mooi je vinger er achter leunen. In de camerabalk zitten in totaal drie camera’s, een LED-flitser en een thermometer.

Een thermometer ja! Hiermee kun je bijvoorbeeld direct de temperatuur meten van je kop thee of iets anders. Hiervoor gebruik je de speciale Thermometer-app op je Pixel, waarna je kunt kiezen van wat voor soort object je de temperatuur wilt meten. De temperatuur wordt gemeten met de sensor, dus het is niet de bedoeling om je telefoon in de waterkoker te dompelen. We ervaren de functie wel meer als een gimmick dan echt een toevoeging. Boven een hete waterkoker met kokend water noteert het toestel namelijk afwisselend tussen de 54-86 graden, terwijl water natuurlijk een kookpunt heeft van 100 graden.

Aan de linkerzijde van de smartphone is de sleuf voor de simkaart te vinden, rechts voor de volumetoets en de power-button. Aan de onderkant van de Pixel 8 Pro zitten de speaker en de USB-C aansluiting. Wij hebben het toestel in de kleur baaiblauw, een zachte kleur blauw. Je kunt het toestel verder verkrijgen in de kleuren obsidiaan (zwart), porselein (crème) en muntgroen.

Interface

Kenmerkend aan de Pixel-toestellen is de kale versie van Android. Dit betekent geen extra laag over de interface van de fabrikant, maar de pure versie van Android. Je komt ermee bedrogen uit als je dan zegt dat er geen overbodige poespas is te vinden op de Pixel. Want dat is er opvallend genoeg wel. Zo installeert Google alvast de Fitbit app op je smartphone en nog wat andere tools. Je kunt de Fitbit app wel zelf alvast verwijderen van je toestel.

Verder heb je een kale versie van Android die lekker snel werkt en genoeg vrijheid biedt. Het ontgrendelen kan met de vingerafdrukscanner in het scherm, met gezichtsherkenning of met een pincode, en alle manieren worden door de Pixel snel uitgevoerd.

Een leuke toevoeging voor een speciale achtergrond is de optie ‘AI achtergrond’. Hiervoor kies je uit een bepaalde stijl, waarna je deze personaliseert naar eigen wens. Kies bijvoorbeeld voor een terrein, met een surrealistisch bos in kastanjebruin, en een paar seconden later komt er een door AI gemaakte wallpaper uitrollen. De mogelijkheden zijn uitgebreid en steeds komt er een fijne achtergrond tevoorschijn. Ook voor het vergrendelscherm kun je de nodige zaken aanpassen, waarbij je kunt kiezen uit andere klokstijlen, kleuren en snelkoppelingen.

Communicatie en connectiviteit

De Pixel 8 Pro kan gebruikt worden voor allerhande zaken, zoals je van iedere smartphone verwacht. Bellen, berichten sturen en internetten is daarom geen enkel probleem op het toestel. Er is in de Pixel ruimte voor een simkaart, en nog een eSIM. Natuurlijk heb je verbinding via het 5G-netwerk en kun je aan de slag met WiFi, Bluetooth en locatiebepaling. Telefoongesprekken klinken helder en zijn van hoge kwaliteit.

Camera

De Pixel-toestellen hebben een naam hoog te houden als het gaat om de camera van de smartphone. Dat succes moet de Pixel 8 Pro voortzetten. De verschillen met de voorganger zijn qua opstelling van de lenzen vrij klein, behalve bij de groothoeklens. Dat is nu een 48 megapixel lens, waar dit eerder een 12 megapixel camera werd. De bestaande lenzen hebben alle drie een hogere lichtgevoeligheid, wat in het voordeel is bij het maken van foto’s in donkere omgevingen.

De hoofdcamera is een 50 megapixel camera met optische beeldstabilisatie en laser autofocus. Daarnaast zit een 48 megapixel telefotolens met ondersteuning voor 5x optische zoom, en we zien dus de 48 megapixel groothoeklens. De camera-app is gebruiksvriendelijk en wijst zichzelf.

Maar hoe zit het met de fotokwaliteit van de Pixel 8 Pro? Uiteraard hebben we dat uitgebreid getest. De foto’s die de smartphone maakt zijn van hoge kwaliteit. Zowel overdag als in de avonduren. Geheel zoals je mag verwachten voor een toestel van deze prijs. Daarbij springt de Pixel er niet uit met oververzadigde kleuren, maar blijft het bij een realistische weergave.

Bij de donkere uren, valt wel op dat bij lantaarnpalen een rare lensflare vastgelegd wordt. We zien dit wel vaker bij toestellen. Daarbij is het toestel gevoelig voor lichtinval met lichtpuntjes in het donker; zoals we dat ook kennen van de iPhone. Dat zien we bijvoorbeeld terug bij de foto van de hefbrug. We vinden de foto’s in de donkere uren toch soms daardoor wat te onrustig.

De zoomfunctie van de telelens legt beelden ook haarscherp vast. Dat zien we terug in de kerkklok, die met 5x zoom is vastgelegd. Je kunt als het ware de bakstenen van de kerktoren met gemak tellen. Hieronder vind je een sample-vergelijking met links de Pixel 8 Pro op 5x zoom en rechts de iPhone 15 Pro Max met 5x zoom.

Foto’s die je gemaakt hebt met de Pixel, kun je terugvinden in de Google Foto’s app. Dit is gelijk ook de galerij-app op de telefoon. Selfies maak je met de 10,5 megapixel front-camera aan de voorkant van het toestel. Foto’s die we met de Pixel 8 Pro hebben gemaakt, kun je direct bekijken in ons digitale fotoalbum.

Videocamera

De Google Pixel 8 Pro heeft een videocamera die je beelden laat schieten in 4K, of in Full-HD. Daarbij is er nog een handige videoboost-functie. Hierbij worden video’s in hogere kwaliteit gerealiseerd, met betere belichting, stabilisatie en definitie, middels kunstmatige intelligentie (AI). Dit gaat via de cloud, waarna deze in hogere kwaliteit terug komt naar je toestel. Roem verdient de Pixel voor zijn videokwaliteit. Die is namelijk erg hoog en van erg goede kwaliteit. Niet alleen bij de hoofdcamera, ook bij het inzoomen zien we beelden van hoge kwaliteit.



AI

AI speelt een belangrijke rol bij de Pixel-toestellen. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij de camera en de bewerkingsfuncties. Google biedt verschillende opties aan voor het verbeteren van de foto’s. Met de Magic Eraser kun je bijvoorbeeld ongewenste objecten uit de foto gummen. En met Best Take schotelt Google alvast de beste foto voor, en zo zijn er nog meer opties beschikbaar.

Multimedia

Aan de voorzijde van de Google telefoon pronkt het 6,7 inch beeldscherm. Het scherm is ook op zonnige dagen erg goed afleesbaar met een maximale helderheid van 2600 nits. Dit scherm toont de beelden mooi en contrastrijk. De geluidskwaliteit van het toestel is ook dik in orde, met een erg goede balans tussen hoge en lage tonen. Ook klinkt het geluid op hoog volume nog erg goed. Een mooi pluspunt voor de muziekliefhebber.

Prestaties en updatebeleid

Google benadrukt in een gesprek met DroidApp, dat de Pixel niet per definitie draait om de beste hardware en de specs. De software is veel belangrijker. Dat betekent ook dat de Pixel alleen maar beter wordt in de aankomende jaren, doordat er verschillende nieuwe features beschikbaar komen voor het toestel. Dit doet Google eenmaal per kwartaal via de Pixel Feature Drop updates. Daarbij verschijnen ook tussentijds nog nieuwe functies; zo is Circle Search nu beschikbaar voor de Pixel-devices.

Google gebruikt in de Pixel 8 (Pro) de eigen Tensor G3 processor. In de afgelopen weken is wel duidelijk geworden dat het met de snelheid van de telefoon helemaal goed zit. Geen vervelende vertragingen of lags, maar een prettig snel toestel.

Toch zijn er wel soms her en daar vage bugs op te merken. Bijvoorbeeld wanneer we de klokstijl aanpassen van het vergrendelscherm. Hoe vaak je het ook instelt, het wordt niet opgeslagen. Na een paar uur is het probleem ineens verholpen, en duikt vanuit het niets ineens de ingestelde klokstijl op. We horen van meer gebruikers dat er her en der weleens onverklaarbare bugs optreden. Grote problemen levert het niet op, maar het zijn wel slordigheden.

Updates voor Pixel 8 Pro

De Pixel 8 Pro zal door Google zeven jaar lang bijgehouden worden met updates. Dit omvat zowel beveiligingsupdates die iedere maand verspreid worden, als Android OS-updates. Je Pixel 8 Pro blijft tot en met Android 21 up-to-date, een fijne geruststelling. Samen met Samsung die de Galaxy S24-serie heeft, is dit de beste updatebelofte die je kunt krijgen.

Accu

Een 4950 mAh accu is in de Pixel 8 Pro te vinden. Deze kun je met 30W bekabeld opladen en met 23W draadloos. Dit zijn geen wereldschokkende snelheden; OnePlus laat je bijvoorbeeld de nieuwe OnePlus 12 opladen met 100W. Als we de batterijduur vergelijken met die van de Pixel 7 Pro laat de Pixel 8 Pro een betere indruk achter, maar een enorme verandering zien we helaas niet. Na een schermtijd van 3,5 – 4 uur is de telefoon echt wel leeg. Gebruik je de telefoon minder intensief, dan hoeft hij niet dagelijks aan de lader, dan kun je er 1,5 dag en als je het goed doet, twee dagen mee doen.

Concurrenten

Als we kijken naar de concurrentie, dan zit de Pixel 8 Pro in een moeilijke positie, maar een gelopen race is het allerminst. Samsung heeft natuurlijk de Galaxy S24, de Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra. Voor die twee laatste zijn een stuk duurder dan de Pixel. Samsung biedt eveneens zeven jaar updates, maar heeft wel haar eigen schil over Android. De toestellen zijn sterk aan elkaar gewaagd.+

Dan is er nog de OnePlus 12, welke qua prijs een regelrechte concurrent is voor de Pixel. Ook hier zijn er niet gek veel aanpassingen in de interface, en juist een waanzinnige accuduur en een goede camera, zo schreven we in de OnePlus 12 review. Wel wat korter de tijd updates, maar alsnog vijf jaar updates voor de high-end smartphone van OnePlus.

Beoordeling

Een enorme verandering is de Pixel 8 Pro niet, ten opzichte van de voorganger; de Google Pixel 7 Pro. Wel merken we een verbeterde accuduur, al zou Google hier nog wel het één en ander aan kunnen verbeteren. Snel opladen is er nog niet echt bij, maar dat kunstje past Samsung ook nog niet toe. Meer van hetzelfde of niet, de Google Pixel 8 Pro is een erg fijne smartphone, die razendsnel is en een erg goede camera levert. Daarbij krijg je een erg goede videocamera en lang updates.

De Google Pixel 8 Pro is verkrijgbaar bij: Belsimpel, Bol.com, Coolblue, Mobiel en Odido.

Google Pixel 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 999,00 euro

Google Pixel 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 759,00 euro