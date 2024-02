Google activeert in stilte Circle Search op Pixel 8-modellen

De Google Pixel 8-modellen zijn stilletjes voorzien van een nieuwe functie. Van de week ging het bericht al rond over Circle Search, en nu is de functionaliteit beschikbaar.

Circle Search op Pixel 8

Ben je in het bezit van de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro, dan kan het goed zijn dat je een nieuwe functie kunt gebruiken. Van de week schreven we dat de functie Circle Search uitgerold zal worden naar de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro. Deze functie werd voor het eerst geïntroduceerd op de Galaxy S24-serie van Samsung. Nu komt daar dus de Pixel 8-serie bij.

Het leek er eerder op dat Google de functionaliteit met een update uit zou rollen, nu blijkt dat dit niet het geval is, en de functie direct al beschikbaar is. Met Circle Search teken je een cirkel op het scherm van iets waarover je meer wilt weten. Zo kun je een leuk tafeltje in een serie direct omcirkelen. Je ziet dan direct waar je dat desbetreffende tafeltje, of die ene jurk kunt kopen en je krijgt er meer informatie over.

De functie is te gebruiken door de home-toets, ofwel de horizontale lijn onderin beeld bij het gebruik van gestures even ingedrukt te houden. Vervolgens krijg je een laag over het scherm te zien, waarna je een cirkel kunt tekenen om het object dat je zoekt. Dit werkt over iedere app en kan dus ook over de camera-app geactiveerd worden.

Google Pixel 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 699,00 euro