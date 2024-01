Verkooppakket van Pixel 8a duikt op: komt met sneller laden

Het is druk met Pixel-nieuws deze week. Waar we eerder al de Pixel 9 en Pixel 9 Pro te zien kregen deze week, is het nu de beurt weer aan de Pixel 8a. Het verkooppakket van dat toestel is namelijk nu opgedoken, waardoor we weer wat details te weten komen.

Pixel 8a verkooppakket

Het verkooppakket van de Pixel 8a is in het nieuws. De smartphone van de Google Pixel 8a was eerder al in het nieuws gekomen, nu komen we nog wat extra details te weten. De informatie over de smartphone is afkomstig uit Vietnam. Daar lekten al eerder nieuwe Pixel-toestellen uit, zo zagen we ook bij de Pixel 7a. Het design van de Pixel 8a zal, als de informatie inderdaad juist is, vergelijkbaar zijn met dat van de andere Pixel-toestellen die nu verkrijgbaar zijn; de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro. Het ontwerp is wel wat meer afgerond dan de huidige Pixel 7a. Eerder verschenen al renders van de Pixel 8a.

Google zal de Pixel 8a voorzien van sneller opladen; zo blijkt uit informatie op de verpakking. Er wordt gesproken over 27W laden, waar dit bij het huidige model nu 18W is. De Pixel 8a krijgt naar verluidt een 6,1 inch OLED-scherm met een relatief compacte behuizing. De berichten spreken over de afmetingen 152,1 x 72,6 x 8,9 millimeter. Ook dit toestel krijgt een Tensor G3 chipset, die we kennen van de andere twee Pixel 8-modellen. De smartphone krijgt twee camera’s mee; waarbij de verwachting is dat de tweede sensor een groothoeklens is.

Google zal in mei de nieuwe smartphone officieel onthullen, zo is de verwachting. Hierbij verwachten we dat de smartphone voor rond de 500 euro op de markt zal brengen.