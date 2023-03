Google Pixel 7a verschijnt in uitgebreide fotoserie

We verwachten over enkele weken de nieuwe Google Pixel 7a aankondiging. Voor het zover is moeten we het doen met de geruchten die tot die tijd binnenkomen. Vandaag is er een belangrijk bericht verschenen over het nieuwe toestel. In een fotoserie zien we de nieuwe telefoon namelijk van verschillende kanten.

Pixel 7a op de foto

In de afgelopen tijd hebben we al de nodige informatie gekregen over de nieuwe compactere smartphone van Google. De berichten gaan natuurlijk over de Pixel 7a. De compactere smartphone uit de 7-serie zal beschikbaar komen naast de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Die laatste hebben we eerder uitgebreid getest in de Pixel 7 Pro review. De Pixel 7a zal qua specificaties minder high-end zijn, maar zeker niet teleurstellen. De succesvolle Pixel 6a uit de Pixel-serie zal met de Pixel 7a een fijne opvolger krijgen.

Een Vietnamese site heeft de hand weten te leggen op de nieuwe Pixel 7a. Verschillende specificaties en eigenschappen kunnen hiermee bevestigd worden. Zo is nogmaals bevestigd dat de telefoon een 90Hz beeldscherm krijgt. Verder zal het toestel het herkenbare design krijgen met een horizontale camerabalk, welke vervaardigd is uit metaal, waar dit bij de Pixel 6a een glazen balk was.

De Pixel 7a zal ondersteuning krijgen voor één simkaart en dus geen dual-sim aanbieden. Het is niet duidelijk of het nieuwe toestel ook eSIM ondersteunt. De smartphone krijgt 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De telefoon van vorig jaar bood IP67-certificering, waarmee het stof- en waterdicht was. Of Google de Pixel 7a ook van deze certificering voorziet, is nog niet bevestigd, al lijkt dit wel het geval, gezien de afwerking van het toestel.

Opvallend is dat de cameramodule over twee lenzen lijkt te beschikken. De geruchten spraken steeds over drie cameralenzen. We verwachten bij de Pixel 7a een 50 megapixel hoofdcamera, aangevuld met een 12 megapixel groothoeklens. Het lijkt er hiermee op dat de 64MP telelens waarover in sommige geruchten over werd gesproken, achterwege blijft. De nieuwe Pixel 7a wordt waarschijnlijk aangekondigd tijdens Google I/O in mei. De telefoon in kwestie is inmiddels door Google op afstand geblokkeerd.