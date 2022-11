Google Pixel 7a: eerste foto’s en specs uitgelekt

We hebben al de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro, en binnenkort kunnen we kennismaken met de Pixel 7a. De komst van dit toestel gaat al langer rond in het geruchtencircuit. Nu krijgen we de eerste renders te zien en komen we enkele specificaties van de telefoon te weten.

Pixel 7a in beeld

Op internet zijn beelden verschenen van de nieuwe Google Pixel 7a. De nieuwe instapper in de Pixel-lijn zal vermoedelijk begin volgend jaar officieel aangekondigd worden als uitbreiding op de 7-serie. Nu bestaat de Pixel 7-serie nog uit de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro. Van die laatste hebben we eerder op DroidApp de uitgebreide Pixel 7 Pro review gepubliceerd. De smartphonefabrikant brengt echter ook doorgaans een meer betaalbaar a-model uit, en dat zal dus bij deze editie de 7a zijn. In de afgelopen tijd zijn er al de nodige berichten over de telefoon verschenen.

Dankzij OnLeaks hebben we nu een beeld van de nieuwe Pixel 7a. De smartphone krijgt een vergelijkbaar design als de Pixel 7 en de Pixel 6a. De goedkopere en kleinere Pixel 7 zou volgens de berichten voorzien worden van grote verbeteringen voor het scherm en de camera, en ook zou er gewerkt zijn aan de toepassing van draadloos laden. De bekende camerabalk die we kennen van andere Pixel-modellen is ook bij de Pixel 7a aanwezig. Hier is ruimte voor een dual-camera. De afmetingen van de telefoon zouden uitkomen op 152,4 x 72,9 x 9,0 millimeter. Hiermee is het formaat vrijwel gelijk aan dat van de Pixel 6a.

Volgens de bron komt de telefoon op de markt in twee kleuren; wit en donkergrijs. Mogelijk zien we de smartphone in mei, dat is doorgaans het moment voor Google I/O. Of dat dit jaar ook weer geldt, dat moet de tijd uitwijzen. We krijgen ongetwijfeld in de komende tijd nog meer informatie over de Google Pixel 7a.

De foto bovenaan het artikel toont de huidige Pixel 7