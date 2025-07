Gmail maakt het makkelijker nieuwsbrief abonnementen te beheren

Gmail heeft er een handige functie bijgekregen, vooral als je veel mailtjes ontvangt in de vorm van nieuwsbrieven. Volgens Google zal de functie bijdragen aan het opgeruimd houden van je inbox.

Nieuwsbrief abonnementen beheren

Dagelijkse deal alerts, nieuwsbrieven waar je niet om hebt gevraagd, het komt allemaal in je mailbox binnen. Daar is vanaf nu ook wat aan te doen via het “Manage subscriptions” tabblad. In dit overzicht worden al je nieuwsbrieven geplaatst. Gmail laat daarbij ook zien hoeveel mailtjes je ontvangt van deze aanbieder en een handig knopje waarmee je met één druk je kunt afmelden voor de betreffende maillijst.

Binnen Gmail was het al mogelijk om met een druk op de knop je af te melden voor nieuwsbrieven, mits dit ondersteund wordt door de afzender. De functie binnen Gmail wordt stapsgewijs uitgerold op Web, iOS en Android in geselecteerde landen. Of Nederland en België daar op dit moment al tussen zitten is niet bekend.