Gmail is eerste app met nieuwe Material 3 Expressive ontwerp krijgt

Gmail is de eerste app voor Android, die bijgewerkt wordt met het nieuwe ontwerp. In de app zien we het Material 3 Expressive ontwerp. Deze designtaal maakt deel uit van Android 16, en dat zien we terug in screenshots.

Material 3 Expressive voor Gmail

Google is begonnen met de uitrol van een vernieuwde gebruikersinterface voor de Gmail-app op Android, gebaseerd op het nieuwe Material 3 Expressive-design. De wijzigingen worden geleidelijk uitgerold via een server-side update en zijn nog niet voor alle gebruikers zichtbaar.

De nieuwe vormgeving maakt deel uit van een bredere overgang naar het ontwerp van Android 16, waarin Google zijn apps visueel verder op elkaar afstemt. Vorige maand werd Material 3 Expressive getoond. Gmail is een van de eerste grote apps waarin de nieuwe stijl nu daadwerkelijk zichtbaar is. Ook apps als Agenda, Foto’s, Bestanden, Meet en de Telefoon-app zijn eerder al gespot met vroege versies van deze nieuwe ontwerptaal.

In Gmail is het meest opvallende kenmerk van Material 3 Expressive de introductie van een kaartgebaseerde gebruikersinterface. E-mails worden nu weergegeven op individuele kaarten. Verder zijn er subtiele wijzigingen doorgevoerd aan bekende onderdelen van de interface. De zwevende actieknop (FAB) “Opstellen” blijft zichtbaar rechtsonder, maar toont nu een dikker lettertype en een duidelijker pictogram. Ook de zoekbalk is aangepast: het profielpictogram is verplaatst naar een aparte positie naast de balk, die zelf compacter is geworden.

De onderbalk, waar gebruikers kunnen schakelen tussen Gmail en Google Meet, is iets vergroot. Daarnaast zijn de veegbewegingen in de app voorzien van een nieuwe pilvormige animatie. Het is niet bekend wanneer de uitrol van het nieuwe ontwerp voltooid is.