Gmail gaat AI-tool Gemini integreren met zoek- en antwoordfuncties

Google breidt Gemini verder uit. De functionaliteit die AI toevoegt aan de mail-app zal terug te zien zijn in de zoekmogelijkheden in de app. De applicatie wordt hiermee een stukje slimmer.

Gemini in Gmail

Steeds meer diensten krijgen slimme AI-integraties, en ook de Gmail app zal niet achterblijven. Nu wordt duidelijk dat de Gmail app ook de Gemini-functies krijgt. Eerder werd al getest met samenvattingen van mails in Gmail, nu gaat het een stap verder. De chatbot kan e-mails opstellen en de toon ermee veranderen, maar ook andere zaken uitvoeren. Denk aan het vragen voor het tonen van ongelezen e-mailberichten van vandaag.

Als eerst komt de functionaliteit beschikbaar voor degenen met een bètaversie, zo lijkt het. Dit gebeurt gefaseerd, dus het kan best nog wel even duren totdat alle gebruikers de functionaliteit aangeboden krijgen. Mogelijk krijgen we 13 augustus, tijdens het nieuwe Made by Google event, meer te horen van Google.