Shortwave is nieuwe slimme mail-app met AI; alternatief voor Gmail’s Inbox

De mail-app Inbox was een slimme maildienst, maar die is door Google naar het digitale kerkhof gestuurd. Nu moet je het doen met Gmail. De ontwikkelaars van Shortwave hebben een eigen slimme mail-app uitgebracht, welke gebruik maakt van AI.

Shortwave als mail-app

Een nieuwe applicatie voor je mails is te vinden in de Google Play Store. De applicatie heet Shortwave en maakt gebruik van AI, ofwel kunstmatige intelligentie. Hierdoor gaat de applicatie verder dan de standaard mail-app op je telefoon. De mail-app belooft meer efficiëntie en een nieuwe manier van mailen. Maar wat maakt Shortwave verder zo bijzonder?

Eén van de key-features van Shortwave is bijvoorbeeld de AI Executive Assistant. Deze stelt gebruikers in staat om acties in hun inbox uit te voeren door middel van AI-gestuurde taken zoals zoeken, plannen, samenvatten en vertalen. Ghostwriter, een geavanceerde AI-technologie, stelt gebruikers in staat om direct gepersonaliseerde e-mailconcepten te creëren, geleerd van hun unieke schrijfstijl.

Een opvallende eigenschap van Shortwave is de mogelijkheid om e-mails automatisch te samenvatten, waardoor kostbare tijd wordt bespaard. De app bundelt ook op een intelligente manier gerelateerde e-mails, waardoor het bereiken van een lege inbox naar eigen zeggen met 45 procent toeneemt.

Gebruikers kunnen met Shortwave ook instellen wanneer e-mailberichten moeten binnenkomen, zodat je niet gestoord wordt als je druk bezig bent. Ook kun je ongewenste afzenders blokkeren met één klik, en e-mails efficiënt beheren met functies zoals afgewerkt, pinnen en snooze. De app past slimme labels automatisch toe en biedt gedetailleerde pushmeldingen om de e-mailorganisatie te optimaliseren, zo beloven de ontwikkelaars.

Shortwave gaat verder dan standaard e-mailfunctionaliteiten door inkomende e-mails te vertalen naar de voorkeurstaal van de gebruiker en krachtige zoekmogelijkheden aan te bieden. Gmail biedt deze functie ook aan, maar die in Shortwave zou nog slimmer moeten zijn.

Met een reeks aanpassingsmogelijkheden, waaronder experimenten en thema’s, kunnen gebruikers hun Shortwave-ervaring personaliseren. De app synchroniseert met Gmail en biedt ondersteuning voor het ongedaan maken van verzonden berichten en app-acties. Shortwave maakt ook het beheer van meerdere accounts naadloos, waardoor gebruikers moeiteloos kunnen schakelen tussen verschillende e-mailaccounts vanuit één app.

Of gebruikers nu de glorie van Google’s Inbox by Gmail opnieuw willen beleven of gewoon een snellere, slimmere e-mailapp nodig hebben, het starten met Shortwave is eenvoudig, zo stellen de ontwikkelaars. Gebruikers kunnen inloggen met hun bestaande Gmail-account en binnen enkele minuten hun inbox georganiseerd krijgen. Voor sommige functies is een betaling noodzakelijk.