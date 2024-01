Eerste demo van Bard in Google Assistent verschijnt online

Een nieuwe video is te zien van AI in de Google Assistent. We zien de Bard-integratie terug in de Google Assistent. De verwachting is dat dit later voor iedereen beschikbaar komt.

Google Bard in de Assistent

Achter de schermen is Google druk bezig met het integreren van haar ChatGPT-tegenhanger Bard, in de Google Assistent. Google maakte eerder al bekend dat het de slimme techniek wil verwerken in de Google Assistent, maar wat we er precies bij kunnen verwachten wordt niet direct duidelijk. Dat zal de toekomst uit moeten wijzen.



Tot nu, want we krijgen een eerste beeld van waar Bard je mee kan helpen. Daarbij deelde 9to5Google eerder deze maand al een overzicht met enkele mogelijkheden van het platform. Duidelijk wordt ook uit de demo dat je een foto in kunt laden, en hier vervolgens een vraag aan koppelen. Zoals; ik heb deze plant gekocht, geef me tips voor de juiste verzorging.

We verwachten dat Google met de volgende Feature Drop update de functionaliteit toevoegt. De volgende update verwachten we in maart.