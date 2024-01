Google Assistent verwijdert 17 belangrijke functies deze maand

Deze maand nog worden bijna twintig handige functies uit de Google Assistent gehaald. Onder andere het beheren van je stopwatch gaat verdwijnen, net als gepersonaliseerde alarmen en meer. Opvallend nieuws over de assistent van Google.

Google Assistent doet het met minder functies

Google heeft ervoor gekozen om een groot aantal Google Assistent features te verwijderen uit de dienst. Dit betekent dat het vanaf later deze maand zomaar kan zijn dat niet iedere functie meer werkt. Per 26 januari 2024 zullen in totaal 17 verschillende Google Assistent-functies verwijderd worden. Gebruik je na die datum de opdracht, dan krijg je een melding dat de functie wordt beëindigd. Op 26 februari is het definitief gedaan met de bijna twintig functies.

Volgens Google gebeurt dit om het feit dat er dan meer aandacht geschonken kan worden aan functies die gebruikers het meest gebruiken. Onder andere het instellen van een alarm met een eigen gekozen mediageluid wordt niet meer mogelijk. De focus moet meer liggen op kwaliteit en betrouwbaarheid, zo stelt Google.

Google heeft een overzicht vrijgegeven met de functies die verwijderd worden uit de dienst. Die hebben we hieronder voor je neergezet.