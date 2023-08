Google stopt met Google Assistent op oudere smartwatches

Eerder uitgebrachte smartwatches met Wear OS zullen binnenkort niet meer werken met de Google Assistent. Voor veel gebruikers is de Google Assistent een fijne toevoeging op het horloge, maar aan die pret komt een eind. Bij veel gebruikers is inmiddels het seintje gegeven dat de Google Assistent zal stoppen met werken op de smartwatch.

Google Assistent op Wear OS

Google heeft bekend gemaakt dat het stopt met het ondersteunen van de Google Assistent op oudere smartwatches. Het gaat hierbij om wearables met een lagere versie van Wear OS, voorheen Android Wear. Verschillende gebruikers maken melding van het feit dat ze vandaag een melding hebben ontvangen op hun smartwatch. De tekst in de pushmelding die wordt gestuurd is als volgt;

Google Assistent-ondersteuning wordt beëindigd Ondersteuning voor de Google Assistent wordt op deze smartwatch binnenkort beëindigd. Upgrade naar een nieuwere smartwatch die de Google Assistent ondersteunt en Wear OS 3 of hoger gebruikt.

Google stopt dus met de Google Assistent voor smartwatches die niet op Wear OS 3 of hoger draaien. Het gaat bijvoorbeeld om verschillende horloges van Fossil en ook de Oppo Watch zal niet meer werken met de Google Assistent. Nieuwere horloges zoals de Galaxy Watch 4 en nieuwer, zo ook de nieuwe Galaxy Watch 6, kunnen dus nog wel profiteren van de spraakassistent van Google. Google heeft het over ‘binnenkort’, een precieze datum waarop Google Assistent niet meer werkt op Wear OS is niet bekend. Eerder maakte Google ook al bekend te stoppen met Maps en Keep voor de oudere watches.