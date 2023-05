TicWatch 5 Pro met Wear OS 3 en enorme accuduur aangekondigd

Een nieuwe smartwatch met Wear OS 3 en een enorme accuduur is aangekondigd door Mobvoi. We maken kennis met de TicWatch 5 Pro, een smartwatch die van nieuwe snufjes is voorzien.

TicWatch 5 Pro

Mobvoi gaat al een aantal jaar mee in het aanbod van smartwatches. Vandaag kunnen we je kennis laten maken met de TicWatch 5 Pro van het bedrijf. Deze nieuwe smartwatch heeft als eerste in de markt de nieuwe Snapdragon W5+ Gen 1 chipset aan boord; een nieuwe processor speciaal voor de smartwatch. Deze is dubbel zo snel als de Snapdragon Wear 4100 processor die eerder in smartwatches was te vinden. Er is 2GB aan werkgeheugen en 32GB opslagruimte.

Verder biedt de TicWatch 5 Pro een opvallend lange accuduur. Smartwatches met Wear OS zijn doorgaans verre van een accuwonder, daar moet dit horloge van Mobvoi verandering in brengen. De fabrikant belooft 80 uur aan batterijduur. Daarbij is er ondersteuning voor snelladen. Met 30 minuten laden moet er weer voor 65 procent aan sap in de smartwatch zitten.

De nieuwe TicWatch 5 Pro biedt een kroon voor de bediening aan de zijkant. Er is een 1,43 inch OLED-scherm waarbij er een dubbele laag over het scherm ligt. Hiermee kun je bepaalde extra’s gebruiken. Dit secundaire LCD-scherm geeft je namelijk verschillende tegels met gezondheidsstatistieken en informatie. Denk aan het aantal verbrande calorieën, de hartslag en meer. Hiervoor hoeft dus niet het hoofdscherm geactiveerd te worden, waardoor ook weer batterij bespaard kan worden.

De smartwatch is 5ATM waterbestendig en biedt de MIL-STD-810H standaard, waarmee het tegen een stootje moet kunnen. Daarnaast biedt het horloge een handige feature waarmee je met één aanraking vijf verschillende statistieken kunt meten. Denk aan de hartslag, de ademhaling, bloedzuurstof, ademhaling, het stressniveau en de gezondheid van het hart. Het nieuwe horloge wordt aangeboden via Amazon voor een bedrag van 359,99 euro. Amazon is het originele verkooppunt van het merk.