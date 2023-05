WhatsApp brengt ondersteuning uit voor je smartwatch met Wear OS

WhatsApp kun je vanaf nu nog beter gebruiken op je smartwatch. In een nieuwe bètaversie is de ondersteuning voor een Wear OS app toegevoegd.

WhatsApp werkt aan Wear OS ondersteuning

Smartwatches met Wear OS, zoals de Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 4, kunnen vanaf nu nog beter overweg met WhatsApp. De nieuwste bètaversie, versie 2.23.10.10 maakt deze ondersteuning mogelijk, zo wordt duidelijk uit berichten van gebruikers. Dankzij de koppeling met Wear OS heb je op je smartwatch altijd toegang tot je chats en berichten. De applicatie kan nu overweg met chatberichten, maar ook met spraakberichten.

Bij het scherm met gekoppelde apparaten, wordt zoals in de screenshot te zien is, geprobeerd om een verbinding met een smartwatch op te zetten. De achtcijferige code die op de smartwatch verschijnt, vul je in op dit scherm. Vervolgens wordt de berichtengeschiedenis gesynchroniseerd met het horloge.

De nieuwe feature is te vinden in de nieuwste bèta. Je kunt je via de Google Play Store aanmelden voor het bètaprogramma van WhatsApp, via deze link.