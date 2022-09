Binnenkort kun je WhatsApp-oproepen beantwoorden via smartwatch

Beschik je over een smartwatch met Wear OS, dan wordt het mogelijk gemaakt om oproepen die gedaan worden via WhatsApp, te beantwoorden. Een welkome verbetering voor de veelgebruikte berichtendienst.

WhatsApp-oproep via Wear OS smartwatch

WhatsApp is een ontzettend handige berichtendienst, en via de smartwatch kun je al je berichten lezen en beantwoorden. Echter, wanneer je gebeld wordt via WhatsApp, krijg je hier geen melding van op je smartwatch. Dit gaat echter veranderen.

Net als bij gewone telefoongesprekken, moet het ook mogelijk worden een inkomende WhatsApp-oproep aan te nemen of juist te weigeren. De aanwijzing hiervoor is gevonden in de nieuwste bètaversie van de berichtendienst. De functionaliteit moet werken op smartwatches met Wear OS 3 en hoger. Dit betekent in ieder geval goed nieuws voor bezitters van de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 5.

Het gaat nu om een functie in de bètaversie, het is niet bekend wanneer de functie breed uitgerold wordt.