WhatsApp communities live in nieuwste bèta-versie

WhatsApp test in de meest recente bèta-update een nieuwe verbetering waarover we in het verleden al wat hebben gehoord. In deze versie zijn namelijk de WhatsApp Communities beschikbaar. In april werd de functionaliteit al aangekondigd, nu krijgen we er een beter beeld bij.

WhatsApp communities in bèta

In de nieuwste bèta van WhatsApp krijgen gebruikers toegang tot de Community-functionaliteit die in april al werd aangekondigd door Mark Zuckerberg van het bedrijf. Communities maken het mogelijk hier meerdere groepen aan toe te voegen. Zo dient een community eigenlijk als een grote groep, met subgroepen. Het is volgens Zuckerberg een evolutie van WhatsApp dat een belangrijke aanvulling is voor de berichtendienst.

In de nieuwste bèta is voor een groep gebruikers deze functionaliteit inmiddels zichtbaar. Deze functie neemt hierbij in de navigatiebalk de plek in van de camera voor de Status-functionaliteit. Je kunt op dit scherm een community maken met daarin maximaal 10 groepen, die elk maximaal 512 gebruikers kan tellen. Gebruikers kunnen op basis van interesses zelf kiezen waar ze zich bij willen aansluiten. Een subgroep kan ook weer verlaten worden, zonder dat je hierbij ook de hele gemeenschap verlaat. Wanneer de communities breed beschikbaar komen is op dit moment niet bekend.