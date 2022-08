WhatsApp komt met Windows-app waarmee je telefoon niet online hoeft te zijn

Chatten via WhatsApp kan op de computer nu alleen als je telefoon verbonden is met het internet. Een nieuwe app voor je Windows computer maakt het mogelijk om te WhatsAppen, zonder dat je telefoon in verbinding met het internet moet staan.

WhatsApp met nieuwe Windows-app

Voor computers met Windows heeft WhatsApp een nieuwe applicatie beschikbaar gesteld. Het gaat om een zogenaamde native app welke je kunt gebruiken op een Windows-apparaat. De huidige applicatie WhatsApp Desktop is een web-app en de nieuwe versie moet sneller en beter zijn, zo meldt de berichtendienst.

De belangrijkste functie van de app is de ondersteuning voor multi-device. Dit betekent dat het als het ware stand-alone kan werken. Het is met de nieuwe Windows-app niet noodzakelijk dat je telefoon tegelijkertijd verbonden is met het netwerk, dat deze online moet blijven. Dit was nodig voor het verzenden en ontvangen van berichten. Bij andere berichten-apps zoals Telegram is het al veel langer mogelijk om de app zonder telefoonverbinding te gebruiken.

De nieuwe app van WhatsApp voor Windows kan gratis gedownload worden uit de Microsoft Store. Via de Instellingen in de Android-app kun je op de bekende manier de pc koppelen. Volgens WhatsApp blijft de bestaande webversie beschikbaar, net als WhatsApp Web, en er komt ook een macOS-versie aan.