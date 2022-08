WhatsApp laat je verwijderde berichten terughalen in nieuwste bèta

De nieuwste bètaversie van WhatsApp heeft een nieuwe functie gekregen. Vanaf nu wordt het daarin mogelijk om een eerder verwijderd bericht terug te halen, en dus toch te delen met iemand.

WhatsApp: verwijderd bericht terughalen

WhatsApp brengt met regelmatig nieuwe bètaversies uit, en dat is ook nu het geval. De nieuwe update brengt een handige verbetering die best weleens van pas kan komen bij het dagelijks gebruik. Het is al sinds langere tijd mogelijk om berichten te verwijderen. Nu wordt het ook mogelijk om deze verwijdering ongedaan te maken. Dit kan middels een speciale pop-up die verschijnt na het verwijderen van een bericht. Hiermee wordt het mogelijk het verwijderde bericht alsnog te laten staan in een chat.

Volgens WAbetainfo, dat bericht over de nieuwe update, is het alleen mogelijk om berichten die je voor jezelf hebt verwijderd, terug te halen. Het lijkt erop dat WhatsApp zo gebruikers wil ‘helpen’ als je een bericht voor jezelf hebt verwijderd, terwijl je dit eigenlijk voor de ander of een hele groep wilde verwijderen. Na het terughalen van een verwijderd bericht, kun je zo het bericht alsnog weer voor iedereen verwijderen. De functie zal op een later moment voor iedereen beschikbaar komen.