WhatsApp komt met grote augustus-update: 4 nieuwe privacy-functies

WhatsApp heeft bekend gemaakt dat het verschillende nieuwe privacy-opties toe gaat voegen aan de berichtendienst. Met de verbeteringen krijgen gebruikers meer te zeggen over de privacy en alles wat ermee te maken heeft.

WhatsApp met nieuwe privacy-opties

Er komen nieuwe privacy-opties aan voor WhatsApp. Dit nieuws werd bekend gemaakt door Mark Zuckerberg. Het gaat om verschillende verbeteringen die de berichtendienst in petto heeft. Sommige van deze verbeteringen zijn eerder al opgedoken in screenshots of in berichten. We zetten de vier nieuwe functies die aan zijn gekondigd, op een rijtje.

Stilletjes een groep verlaten

Wanneer je nu een groep op WhatsApp verlaat, ziet iedereen in die groep dat jij die groep hebt verlaten. Dat gaat veranderen. Je kunt binnenkort een groepschat verlaten waarbij alleen de beheerders zien dat je uit de groep bent gestapt. Zij, en ook andere leden kunnen in een soort van logboek zien welke leden in de afgelopen 60 dagen de groep hebben verlaten. Deze functie is zichtbaar bij een groep, bij groepsinfo, en dan bij ‘Eerdere deelnemers weergeven’.

Online status

Het wordt mogelijk om na de augustus-update van WhatsApp je online status te verbergen. Nu denk je misschien, dat kon toch al? Maar het gaat hier om een andere online status. Het is namelijk mogelijk om je laatst gezien te verbergen, maar als je online bent en dus WhatsApp open hebt staan, dan zien anderen nog steeds dat je op dat moment online bent. Dat gaat veranderen. Met een nieuwe privacy-instelling wordt het mogelijk ook dit voor anderen te verbergen. Verberg je het voor anderen, dan zie je van anderen deze online-status ook niet meer.

Screenshots blokkeren

Een andere optie die door WhatsApp toegevoegd gaat worden, is de optie om te verbieden dat er screenshots gemaakt worden bij een foto die je eenmalig aan iemand stuurt. Het gaat hierbij om verdwijnende media. Het is vreemd dat WhatsApp deze mogelijkheid al niet eerder had toegevoegd.

Berichten langer verwijderen

Tot slot krijg je langer de mogelijkheid een bericht te verwijderen uit een chat. Voortaan krijg je na de augustus-update van WhatsApp ruim twee dagen de tijd om je bericht te verwijderen. Hierbij kun je dus ook kiezen om deze voor iemand anders te verwijderen. Wel is het met zo’n termijn goed mogelijk dat de ander het bericht al lang heeft gelezen.

De uitrol van de nieuwe update kan even in beslag nemen. Binnenkort moet iedereen de nieuwe functionaliteit tot zijn of haar beschikking hebben.